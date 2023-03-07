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Готовность республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5 процента - РИА Новости, 07.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
04:24 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/yakutsk-1856264080.html
Готовность республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5 процента
Готовность республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5 процента - РИА Новости, 07.03.2023
Готовность республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5 процента
Готовность строящегося республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5%, сейчас в здании общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров ведутся отделочные... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T04:24
2023-03-07T04:24
республика саха (якутия)
михаил мишустин
айсен николаев
россия
якутск
общество
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ЯКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Готовность строящегося республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5%, сейчас в здании общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров ведутся отделочные работы, сообщил руководитель управления по строительству городских объектов Службы госзаказчика республики Вячеслав Нестеров во время рабочего обхода строительной площадки. Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым пообещал помочь республике со строительством нового онкологического центра, стоимость которого в процессе возведения выросла почти на 2,8 миллиарда рублей. Первая очередь строительства Якутского республиканского онкологического диспансера в городе Якутске с радиологическим отделением и хозблоком началось в 2017 году. Вторая очередь работ - строительство 4-этажного онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений в смену с площадью более 25 тысяч квадратных метров. С 2020 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на строительство объекта начали выделяться федеральные средства. В прошлом году с учётом удорожания строительства Якутия получила дополнительно 542 миллиона 378,5 тысячи рублей. Стоимость онкоцентра составила свыше 8 миллиардов рублей. "Строительная готовность объекта достигла 83,5%. В настоящее время ведутся отделочные работы, проводятся инженерные сети. С мая начнутся работы по благоустройству территории. Ввод объекта планируется в четвертом квартале 2023 года", - рассказал журналистам руководитель управления по строительству городских объектов Службы госзаказчика республики Вячеслав Нестеров. В свою очередь, министр здравоохранения республики Лена Афанасьева заявила, что новый онкоцентр будет обеспечен парком диагностического оборудования экспертного класса, в том числе такой тяжёлой техникой, как компьютерный томограф и МРТ. Впервые на базе республиканского онкоцентра установят современный ангиографический комплекс в гибридной операционной, который позволит выполнять сложные высокотехнологичные малоинвазивные операции. Также в здании предусмотрена система чистых помещений. В одном блоке имеются сразу шесть операционных систем.
https://ria.ru/20230214/dostavka-1852006031.html
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михаил мишустин, айсен николаев, россия, якутск, общество
Республика Саха (Якутия), Михаил Мишустин, Айсен Николаев, Россия, Якутск, Общество
Готовность республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5 процента

Готовность строящегося республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5 процента

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
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ЯКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Готовность строящегося республиканского онкоцентра в Якутске достигла 83,5%, сейчас в здании общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров ведутся отделочные работы, сообщил руководитель управления по строительству городских объектов Службы госзаказчика республики Вячеслав Нестеров во время рабочего обхода строительной площадки.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым пообещал помочь республике со строительством нового онкологического центра, стоимость которого в процессе возведения выросла почти на 2,8 миллиарда рублей.
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Первая очередь строительства Якутского республиканского онкологического диспансера в городе Якутске с радиологическим отделением и хозблоком началось в 2017 году. Вторая очередь работ - строительство 4-этажного онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений в смену с площадью более 25 тысяч квадратных метров. С 2020 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на строительство объекта начали выделяться федеральные средства. В прошлом году с учётом удорожания строительства Якутия получила дополнительно 542 миллиона 378,5 тысячи рублей. Стоимость онкоцентра составила свыше 8 миллиардов рублей.
"Строительная готовность объекта достигла 83,5%. В настоящее время ведутся отделочные работы, проводятся инженерные сети. С мая начнутся работы по благоустройству территории. Ввод объекта планируется в четвертом квартале 2023 года", - рассказал журналистам руководитель управления по строительству городских объектов Службы госзаказчика республики Вячеслав Нестеров.
В свою очередь, министр здравоохранения республики Лена Афанасьева заявила, что новый онкоцентр будет обеспечен парком диагностического оборудования экспертного класса, в том числе такой тяжёлой техникой, как компьютерный томограф и МРТ. Впервые на базе республиканского онкоцентра установят современный ангиографический комплекс в гибридной операционной, который позволит выполнять сложные высокотехнологичные малоинвазивные операции. Также в здании предусмотрена система чистых помещений. В одном блоке имеются сразу шесть операционных систем.
В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата
В Якутске 22–24 марта состоится конференция по вопросам изменения климата
27 февраля, 17:03
 
Республика Саха (Якутия)Михаил МишустинАйсен НиколаевРоссияЯкутскОбщество
 
 
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