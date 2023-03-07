https://ria.ru/20230307/yakutiya-1856265719.html

Экспедиция на "Бурлаках" прошла почти три тысячи километров в Якутии

Экспедиция на "Бурлаках" прошла почти три тысячи километров в Якутии - РИА Новости, 07.03.2023

Экспедиция на "Бурлаках" прошла почти три тысячи километров в Якутии

Экстремальная экспедиция по якутской Арктике на вездеходах "Бурлак" преодолела почти 3 тысячи километров за 14 дней, это больше, чем было запланировано, сообщил РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T05:20

2023-03-07T05:20

2023-03-07T05:20

республика саха (якутия)

российский союз спасателей

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-восточный федеральный университет

якутск

арктика

эвено-бытантайский национальный улус

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ЯКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Экстремальная экспедиция по якутской Арктике на вездеходах "Бурлак" преодолела почти 3 тысячи километров за 14 дней, это больше, чем было запланировано, сообщил РИА Новости участник экспедиции, председатель совета Якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николай Находкин. Находкин 20 февраля рассказал РИА Новости о старте экстремальной экспедиции из Якутска в арктические районы Якутии на вездеходах "Бурлак". Группе из 11 человек предстоит испытать отечественную технику, средства связи, провести ряд научных исследований. На двух вездеходах им предстоит преодолеть расстояние свыше тысячи километров. Позже он рассказал агентству о том, что 25 февраля пройдена половина маршрута, по пути они завезли жителям продукты, отобрали пробы воды на реке Яна, в планах пробить новую зимнюю дорогу для селян Эвено-Бытантайского национального улуса. Экспедиция "Север рядом. Якутскими тропами" организована компанией "Вездеходы "Бурлак" совместно с Россоюзспасом и МЧС России. Также в проекте приняли участие Северо-Восточный федеральный университет и Русское географическое общество. "Экспедиция удачно завершилась. За 14 дней мы прошли на "Бурлаках" больше, чем было запланировано - 2 тысячи 950 километров. Из них по дороге - только 500 километров, остальное - по зимникам, бездорожью, горной местности. Проехали вдоль и поперек три арктических района: Кобяйский, Верхоянский и Эвено-Бытантайский. Вездеходы в условиях Арктики показали себя отлично. Мы позавчера вечером ночевали на реке Дулгалах около села Суордах Верхоянского района. И уже вчера после обеда добрались до Якутска. Прошли за это время около 700 километров. Напрямик по горным перевалам через село Себян-Кюель. Там очень много снега", - рассказал Находкин. Он отметил, что фрукты, овощи, взятые из Якутска до Себян-Кюеля, не испортились. Такой вездеход может перевозить до 2 тонн груза, столько же берет вертолет. "На обратном пути из Себян-Кюеля Кобяйского улуса мы взяли с собой одного оленевода, который из-за плохой погоды десять дней не мог вылететь в Якутск на лечение. По пути видели очень много машин, которые застряли в наледи на реке. Но для "Бурлаков" проблем наледи не представили. Заправились только в поселке Батагай Верхоянского района. Всего на маршрут понадобилось 360 литров топлива. Это очень неплохой показатель", - подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что кандидат географических наук, эколог, доцент Северо Восточного федерального университета Иван Ядрихинский, который вошел в состав экспедиции, взял пробы воды на малых реках Якутии - Яна, Бытантай. "Кстати, на верховьях реки Бытантай есть, оказывается, место обитания речной выдры. Это стало нашим маленьким открытием для местных зоологов", - сказал Находкин.

https://ria.ru/20230301/konkurs-1855129002.html

https://sn.ria.ru/20230221/ekspeditsiya-1853346926.html

якутск

арктика

эвено-бытантайский национальный улус

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российский союз спасателей, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-восточный федеральный университет, якутск, арктика, эвено-бытантайский национальный улус