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Путин встретится с главой "Сбера" Грефом - РИА Новости, 07.03.2023
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12:45 07.03.2023 (обновлено: 12:46 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/vstrecha-1856350832.html
Путин встретится с главой "Сбера" Грефом
Путин встретится с главой "Сбера" Грефом - РИА Новости, 07.03.2023
Путин встретится с главой "Сбера" Грефом
Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретится с главой Сбербанка Германом Грефом и, возможно, примет с докладом врио губернатора Запорожской области Евгения... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:45
2023-03-07T12:46
политика
сбер
владимир путин
россия
герман греф
евгений балицкий
запорожская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретится с главой Сбербанка Германом Грефом и, возможно, примет с докладом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин в Кремле будет первую половину дня как минимум… В середине дня сейчас он примет Германа Грефа, он занимается делами Сбербанка. Они в постоянном контакте, но поскольку кредитно-финансовое учреждение такое системообразующее, то, конечно, президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что также у банка много других направлений работы, в частности, вклад в развитие образования и искусственного интеллекта.Песков добавил, что, возможно, у президента РФ будет "на докладе руководитель Запорожской области Балицикий".
https://ria.ru/20230203/bankomat-1849532065.html
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политика, сбер, владимир путин, россия, герман греф, евгений балицкий, запорожская область, дмитрий песков, сбербанк россии
Политика, Сбер, Владимир Путин, Россия, Герман Греф, Евгений Балицкий, Запорожская область, Дмитрий Песков, Сбербанк России
Путин встретится с главой "Сбера" Грефом

Путин встретится с Грефом и, возможно, с врио губернатора Запорожской области Балицким

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретится с главой Сбербанка Германом Грефом и, возможно, примет с докладом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин в Кремле будет первую половину дня как минимум… В середине дня сейчас он примет Германа Грефа, он занимается делами Сбербанка. Они в постоянном контакте, но поскольку кредитно-финансовое учреждение такое системообразующее, то, конечно, президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела", - сказал Песков журналистам.
Девушка возле банкомата - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Он отметил, что также у банка много других направлений работы, в частности, вклад в развитие образования и искусственного интеллекта.
Песков добавил, что, возможно, у президента РФ будет "на докладе руководитель Запорожской области Балицикий".
Одесса - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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ПолитикаСберВладимир ПутинРоссияГерман ГрефЕвгений БалицкийЗапорожская областьДмитрий ПесковСбербанк России
 
 
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