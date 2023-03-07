https://ria.ru/20230307/vstrecha-1856350832.html

Путин встретится с главой "Сбера" Грефом

Путин встретится с главой "Сбера" Грефом - РИА Новости, 07.03.2023

Путин встретится с главой "Сбера" Грефом

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретится с главой Сбербанка Германом Грефом и, возможно, примет с докладом врио губернатора Запорожской области Евгения... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:45

2023-03-07T12:45

2023-03-07T12:46

политика

сбер

владимир путин

россия

герман греф

евгений балицкий

запорожская область

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретится с главой Сбербанка Германом Грефом и, возможно, примет с докладом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин в Кремле будет первую половину дня как минимум… В середине дня сейчас он примет Германа Грефа, он занимается делами Сбербанка. Они в постоянном контакте, но поскольку кредитно-финансовое учреждение такое системообразующее, то, конечно, президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что также у банка много других направлений работы, в частности, вклад в развитие образования и искусственного интеллекта.Песков добавил, что, возможно, у президента РФ будет "на докладе руководитель Запорожской области Балицикий".

https://ria.ru/20230203/bankomat-1849532065.html

https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сбер, владимир путин, россия, герман греф, евгений балицкий, запорожская область, дмитрий песков, сбербанк россии