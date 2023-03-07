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Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.03.2023
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14:05 07.03.2023 (обновлено: 14:24 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html
Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко
Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.03.2023
Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде американцев, но Минск не вступит в конфликт. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:05
2023-03-07T14:24
в мире
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белоруссия
цены на нефть
александр лукашенко
служба безопасности украины
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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде американцев, но Минск не вступит в конфликт."Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей", - указал он."А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать", - добавил белорусский лидер.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
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в мире, украина, белоруссия, цены на нефть, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50, минск
В мире, Украина, Белоруссия, Цены на нефть, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины, А-50, Минск
Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде американцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде американцев, но Минск не вступит в конфликт.
«
"Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
"Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей", - указал он.
"А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать", - добавил белорусский лидер.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
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В миреУкраинаБелоруссияЦены на нефтьАлександр ЛукашенкоСлужба безопасности УкраиныА-50Минск
 
 
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