Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде американцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде американцев, но Минск не вступит в конфликт.
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"Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
"Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей", - указал он.
"А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать", - добавил белорусский лидер.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.