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Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко

Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.03.2023

Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США, заявил Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде американцев, но Минск не вступит в конфликт. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:05

2023-03-07T14:05

2023-03-07T14:24

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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде американцев, но Минск не вступит в конфликт."Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей", - указал он."А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать", - добавил белорусский лидер.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852769284.html

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в мире, украина, белоруссия, цены на нефть, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50, минск