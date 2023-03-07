https://ria.ru/20230307/vodosnabzhenie-1856399983.html

Воробьев: более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье

Воробьев: более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье - РИА Новости, 07.03.2023

Воробьев: более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье

Более 20 объектов сети водоснабжения в 16 городских округах Московской области отремонтируют в 2023 году в рамках программы модернизации, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:46

2023-03-07T14:46

2023-03-07T14:47

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

россия

жкх

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 20 объектов сети водоснабжения в 16 городских округах Московской области отремонтируют в 2023 году в рамках программы модернизации, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Поэтому с 2014 года мы полностью модернизируем систему: строим новые ВЗУ, станции водоочистки, прокладываем и меняем сети. За это время водоснабжение улучшили для 2,5 миллионов жителей. В этом году планируем продолжить — сделаем еще 22 объекта в 16 городских округах", - написал Воробьёв в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что ситуация с водой изменится для более чем 137 тысяч жителей. Он добавил, что также проблемой являются изношенные сети, поэтому в 2023 году в планах у региона принять участие в комплексной программе модернизации инженерных сетей. Воробьев поделился, что после согласования с Минстроем РФ, трубы заменят на 32 объектах.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811264084.html

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Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), россия, жкх