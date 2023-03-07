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Воробьев: более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье - РИА Новости, 07.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:46 07.03.2023 (обновлено: 14:47 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/vodosnabzhenie-1856399983.html
Воробьев: более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье
Воробьев: более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье - РИА Новости, 07.03.2023
Воробьев: более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье
Более 20 объектов сети водоснабжения в 16 городских округах Московской области отремонтируют в 2023 году в рамках программы модернизации, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:46
2023-03-07T14:47
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 20 объектов сети водоснабжения в 16 городских округах Московской области отремонтируют в 2023 году в рамках программы модернизации, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Поэтому с 2014 года мы полностью модернизируем систему: строим новые ВЗУ, станции водоочистки, прокладываем и меняем сети. За это время водоснабжение улучшили для 2,5 миллионов жителей. В этом году планируем продолжить — сделаем еще 22 объекта в 16 городских округах", - написал Воробьёв в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что ситуация с водой изменится для более чем 137 тысяч жителей. Он добавил, что также проблемой являются изношенные сети, поэтому в 2023 году в планах у региона принять участие в комплексной программе модернизации инженерных сетей. Воробьев поделился, что после согласования с Минстроем РФ, трубы заменят на 32 объектах.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), россия, жкх
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Россия, ЖКХ

Воробьев: более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье

© Фото : министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской областиБолее 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье
Более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Более 20 объектов водоснабжения модернизируют в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 20 объектов сети водоснабжения в 16 городских округах Московской области отремонтируют в 2023 году в рамках программы модернизации, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Поэтому с 2014 года мы полностью модернизируем систему: строим новые ВЗУ, станции водоочистки, прокладываем и меняем сети. За это время водоснабжение улучшили для 2,5 миллионов жителей. В этом году планируем продолжить — сделаем еще 22 объекта в 16 городских округах", - написал Воробьёв в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что ситуация с водой изменится для более чем 137 тысяч жителей. Он добавил, что также проблемой являются изношенные сети, поэтому в 2023 году в планах у региона принять участие в комплексной программе модернизации инженерных сетей. Воробьев поделился, что после согласования с Минстроем РФ, трубы заменят на 32 объектах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)РоссияЖКХ
 
 
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