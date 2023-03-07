https://ria.ru/20230307/vladivostok-1856271227.html

Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток

Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток - РИА Новости, 07.03.2023

Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла во Владивосток, но официальных встреч с властями у нее здесь не планируется. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T07:57

2023-03-07T07:57

2023-03-07T07:57

дебора броннерт

владивосток

великобритания

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла во Владивосток, но официальных встреч с властями у нее здесь не планируется. ГТРК "Владивосток" во вторник опубликовало видео встречи Броннерт в аэропорту Владивостока. По данным канала, посол заявила, что "приехала посмотреть город и посетить кладбище". Местное издание "Город В" сообщило, что Броннерт намерена посетить могилы белочехов. На Морском кладбище Владивостока есть кладбище чехословацких легионеров. "Мы в курсе, что в эти дни визит должен состояться, но мы занимаемся, если предполагается официальная составляющая – встречи. По нашей информации, обращений не было. Насколько мы знаем, официальных встреч не планируется", - сказали РИА Новости в представительстве МИД РФ во Владивостоке. В правительстве Приморья РИА Новости также подтвердили, что встреч с властями региона у посла Великобритании не планируется.

https://ria.ru/20230303/propaganda-1855763211.html

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дебора броннерт, владивосток, великобритания, россия