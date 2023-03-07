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Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток - РИА Новости, 07.03.2023
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07:57 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/vladivostok-1856271227.html
Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток
Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток - РИА Новости, 07.03.2023
Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла во Владивосток, но официальных встреч с властями у нее здесь не планируется. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:57
2023-03-07T07:57
дебора броннерт
владивосток
великобритания
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла во Владивосток, но официальных встреч с властями у нее здесь не планируется. ГТРК "Владивосток" во вторник опубликовало видео встречи Броннерт в аэропорту Владивостока. По данным канала, посол заявила, что "приехала посмотреть город и посетить кладбище". Местное издание "Город В" сообщило, что Броннерт намерена посетить могилы белочехов. На Морском кладбище Владивостока есть кладбище чехословацких легионеров. "Мы в курсе, что в эти дни визит должен состояться, но мы занимаемся, если предполагается официальная составляющая – встречи. По нашей информации, обращений не было. Насколько мы знаем, официальных встреч не планируется", - сказали РИА Новости в представительстве МИД РФ во Владивостоке. В правительстве Приморья РИА Новости также подтвердили, что встреч с властями региона у посла Великобритании не планируется.
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дебора броннерт, владивосток, великобритания, россия
Дебора Броннерт, Владивосток, Великобритания, Россия
Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток

Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток, встреч с властями не планируется

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол Великобритании Дебора Броннерт
Посол Великобритании Дебора Броннерт - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Великобритании Дебора Броннерт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла во Владивосток, но официальных встреч с властями у нее здесь не планируется.
ГТРК "Владивосток" во вторник опубликовало видео встречи Броннерт в аэропорту Владивостока. По данным канала, посол заявила, что "приехала посмотреть город и посетить кладбище". Местное издание "Город В" сообщило, что Броннерт намерена посетить могилы белочехов. На Морском кладбище Владивостока есть кладбище чехословацких легионеров.
"Мы в курсе, что в эти дни визит должен состояться, но мы занимаемся, если предполагается официальная составляющая – встречи. По нашей информации, обращений не было. Насколько мы знаем, официальных встреч не планируется", - сказали РИА Новости в представительстве МИД РФ во Владивостоке.
В правительстве Приморья РИА Новости также подтвердили, что встреч с властями региона у посла Великобритании не планируется.
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Дебора БроннертВладивостокВеликобританияРоссия
 
 
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