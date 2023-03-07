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Во Владивостоке перекрыли проезд к залитой кипятком улице - РИА Новости, 07.03.2023
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07:32 07.03.2023 (обновлено: 07:50 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/vladivostok-1856270240.html
Во Владивостоке перекрыли проезд к залитой кипятком улице
Во Владивостоке перекрыли проезд к залитой кипятком улице - РИА Новости, 07.03.2023
Во Владивостоке перекрыли проезд к залитой кипятком улице
Проезд в сторону улицы Новоивановской во Владивостоке, где проезжую часть и тротуар часть залило водой из-за прорыва теплотрассы, временно ограничен, сообщили в РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:32
2023-03-07T07:50
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Проезд в сторону улицы Новоивановской во Владивостоке, где проезжую часть и тротуар часть залило водой из-за прорыва теплотрассы, временно ограничен, сообщили в УМВД по Приморскому краю. Об аварии на дороге в районе площади Луговой в соцсетях рассказали утром во вторник. В опубликованных очевидцами роликах видно, что автомобилистам приходится ездить по залитой водой улице, а над дорогой поднялась паровая завеса. Пешеходы, пытающиеся спуститься с расположенного над местом аварии виадука, вынуждены перелезать через перила или погружаться по щиколотку в воду. Вода добралась и до площади Луговой, часть которой теперь приходится проезжать вброд. По информации приморской прокуратуры, прорыв оставил около 30 тысяч горожан без тепла и горячей воды. В администрации Владивостока рассказали РИА Новости, что авария, вероятно, будет устранена к концу дня. "В связи с происшествием принято решение временно ограничить движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской", - говорится в сообщении в телеграм-канале УМВД по региону. Автомобилистов полицейские просят использовать "альтернативные маршруты движения".
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происшествия
Происшествия
Во Владивостоке перекрыли проезд к залитой кипятком улице

Во Владивостоке перекрыли проезд к залитой кипятком Новоивановской улице

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Проезд в сторону улицы Новоивановской во Владивостоке, где проезжую часть и тротуар часть залило водой из-за прорыва теплотрассы, временно ограничен, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
Об аварии на дороге в районе площади Луговой в соцсетях рассказали утром во вторник. В опубликованных очевидцами роликах видно, что автомобилистам приходится ездить по залитой водой улице, а над дорогой поднялась паровая завеса. Пешеходы, пытающиеся спуститься с расположенного над местом аварии виадука, вынуждены перелезать через перила или погружаться по щиколотку в воду. Вода добралась и до площади Луговой, часть которой теперь приходится проезжать вброд. По информации приморской прокуратуры, прорыв оставил около 30 тысяч горожан без тепла и горячей воды. В администрации Владивостока рассказали РИА Новости, что авария, вероятно, будет устранена к концу дня.
"В связи с происшествием принято решение временно ограничить движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской", - говорится в сообщении в телеграм-канале УМВД по региону.
Автомобилистов полицейские просят использовать "альтернативные маршруты движения".
Владивосток - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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