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В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы - РИА Новости, 07.03.2023
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10:17 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/velikobritaniya-1856291072.html
В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы
В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы - РИА Новости, 07.03.2023
В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы
Неспособность пополнить свои запасы вооружения ставит под сомнение не только поставки оружия Украине, но и отражение любой угрозы собственной безопасности,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:17
2023-03-07T10:17
в мире
великобритания
лондон
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Неспособность пополнить свои запасы вооружения ставит под сомнение не только поставки оружия Украине, но и отражение любой угрозы собственной безопасности, говорится в отчете, опубликованном комитетом по обороне палаты общин Великобритании. Как отмечается в документе, Великобритания и союзники по НАТО сократили свои запасы вооружений до "опасно низкого уровня". "В то время как Россия также сталкивается с сокращением своих запасов, другие соперники могут поддерживать и потенциально увеличивать свои собственные. Таким образом, неспособность пополнить запасы Британии ставит под угрозу не только нашу способность пополнять запасы Украины, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности", - говорится в отчете. Как отмечается, власти страны признали, что для обеспечения безопасности цепочек поставок Лондону необходимо решить проблему нехватки квалифицированных кадров, а также выполнить значительные заказы вместе с союзниками. Авторы отчета рекомендовали минобороны Великобритании разработать план действий по наращиванию оборонно-промышленного потенциала и сократить время, необходимое для пополнения запасов.
https://ria.ru/20230306/raskhody-1856101789.html
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в мире, великобритания, лондон, украина, нато
В мире, Великобритания, Лондон, Украина, НАТО
В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы

В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы из-за помощи Украине

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/SSgt Mark Nesbit RLC / Challenger 2 Tank Moving Quickly During Exercise in PolandБританский танк Challenger 2
Британский танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/SSgt Mark Nesbit RLC / Challenger 2 Tank Moving Quickly During Exercise in Poland
Британский танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Неспособность пополнить свои запасы вооружения ставит под сомнение не только поставки оружия Украине, но и отражение любой угрозы собственной безопасности, говорится в отчете, опубликованном комитетом по обороне палаты общин Великобритании.
Как отмечается в документе, Великобритания и союзники по НАТО сократили свои запасы вооружений до "опасно низкого уровня".
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"В то время как Россия также сталкивается с сокращением своих запасов, другие соперники могут поддерживать и потенциально увеличивать свои собственные. Таким образом, неспособность пополнить запасы Британии ставит под угрозу не только нашу способность пополнять запасы Украины, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности", - говорится в отчете.
Как отмечается, власти страны признали, что для обеспечения безопасности цепочек поставок Лондону необходимо решить проблему нехватки квалифицированных кадров, а также выполнить значительные заказы вместе с союзниками.
Авторы отчета рекомендовали минобороны Великобритании разработать план действий по наращиванию оборонно-промышленного потенциала и сократить время, необходимое для пополнения запасов.
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