https://ria.ru/20230307/velikobritaniya-1856291072.html

В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы

В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы - РИА Новости, 07.03.2023

В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы

Неспособность пополнить свои запасы вооружения ставит под сомнение не только поставки оружия Украине, но и отражение любой угрозы собственной безопасности,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:17

2023-03-07T10:17

2023-03-07T10:17

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Неспособность пополнить свои запасы вооружения ставит под сомнение не только поставки оружия Украине, но и отражение любой угрозы собственной безопасности, говорится в отчете, опубликованном комитетом по обороне палаты общин Великобритании. Как отмечается в документе, Великобритания и союзники по НАТО сократили свои запасы вооружений до "опасно низкого уровня". "В то время как Россия также сталкивается с сокращением своих запасов, другие соперники могут поддерживать и потенциально увеличивать свои собственные. Таким образом, неспособность пополнить запасы Британии ставит под угрозу не только нашу способность пополнять запасы Украины, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности", - говорится в отчете. Как отмечается, власти страны признали, что для обеспечения безопасности цепочек поставок Лондону необходимо решить проблему нехватки квалифицированных кадров, а также выполнить значительные заказы вместе с союзниками. Авторы отчета рекомендовали минобороны Великобритании разработать план действий по наращиванию оборонно-промышленного потенциала и сократить время, необходимое для пополнения запасов.

https://ria.ru/20230306/raskhody-1856101789.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854087479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, лондон, украина, нато