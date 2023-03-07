https://ria.ru/20230307/vaktsina-1856444863.html

Новый препарат против коронавируса зарегистрировали в Подмосковье

Новый препарат против коронавируса зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 07.03.2023

Новый препарат против коронавируса зарегистрировали в Подмосковье

Подмосковная компания зарегистрировала новый препарат против коронавируса. Это лекарство стало четвертой разработкой фирмы, которую Минздрав рекомендовал для... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:44

2023-03-07T16:44

2023-03-07T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подмосковная компания зарегистрировала новый препарат против коронавируса. Это лекарство стало четвертой разработкой фирмы, которую Минздрав рекомендовал для лечения COVID-19. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360"."Расширение списка производителей противоковидных препаратов – необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны", – рассказала Екатерина Зиновьева.Препарат разработали для пациентов, переносящих коронавирус в легкой и среднейформе, а также для тех, кто имеет риск прогрессирования заболевания. Принимать лекарство можно будет под наблюдением лечащего врача. Препарат станет альтернативой фавипиравиру и умифеновиру для амбулаторного и стационарного лечения.Также компания занимается выпуском первого российского тофацитиниба. Средство применяют для лечения ревматоидного артрита и купирования цитокинового шторма при коронавирусе.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье)