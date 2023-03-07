Рейтинг@Mail.ru
Новый препарат против коронавируса зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:44 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/vaktsina-1856444863.html
Новый препарат против коронавируса зарегистрировали в Подмосковье
Новый препарат против коронавируса зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 07.03.2023
Новый препарат против коронавируса зарегистрировали в Подмосковье
Подмосковная компания зарегистрировала новый препарат против коронавируса. Это лекарство стало четвертой разработкой фирмы, которую Минздрав рекомендовал для... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:44
2023-03-07T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772836540_0:36:2683:1545_1920x0_80_0_0_93dbb776e8c3eab7b1f2a412b5a7c299.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подмосковная компания зарегистрировала новый препарат против коронавируса. Это лекарство стало четвертой разработкой фирмы, которую Минздрав рекомендовал для лечения COVID-19. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360"."Расширение списка производителей противоковидных препаратов – необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны", – рассказала Екатерина Зиновьева.Препарат разработали для пациентов, переносящих коронавирус в легкой и среднейформе, а также для тех, кто имеет риск прогрессирования заболевания. Принимать лекарство можно будет под наблюдением лечащего врача. Препарат станет альтернативой фавипиравиру и умифеновиру для амбулаторного и стационарного лечения.Также компания занимается выпуском первого российского тофацитиниба. Средство применяют для лечения ревматоидного артрита и купирования цитокинового шторма при коронавирусе.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772836540_128:0:2554:1820_1920x0_80_0_0_f3e0e8ed970756057618e676b5e80a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новый препарат против коронавируса зарегистрировали в Подмосковье

© РИА Новости / Валерий МельниковПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подмосковная компания зарегистрировала новый препарат против коронавируса. Это лекарство стало четвертой разработкой фирмы, которую Минздрав рекомендовал для лечения COVID-19. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".
"Расширение списка производителей противоковидных препаратов – необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны", – рассказала Екатерина Зиновьева.
Препарат разработали для пациентов, переносящих коронавирус в легкой и среднейформе, а также для тех, кто имеет риск прогрессирования заболевания. Принимать лекарство можно будет под наблюдением лечащего врача. Препарат станет альтернативой фавипиравиру и умифеновиру для амбулаторного и стационарного лечения.
Также компания занимается выпуском первого российского тофацитиниба. Средство применяют для лечения ревматоидного артрита и купирования цитокинового шторма при коронавирусе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала