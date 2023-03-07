Киев планирует выйти из договора о совместном контроле на границе с Россией
Власти Украины одобрили выход из договора о совместном контроле на границе с Россией
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения с Российской Федерацией от 2011 года о совместном контроле на российско-украинской границе, заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украино-российской государственной границе", - написал Мельничук в своем телеграм-канале. Сообщается, что в законопроекте идет речь о соглашении между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации от 18.10.2011 года. В качестве причины выхода из соглашения указывается "коренное изменение обстоятельств, обусловленных вооруженной агрессией РФ".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.