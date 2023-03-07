https://ria.ru/20230307/trevoga-1856373556.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.03.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:34

2023-03-07T13:34

2023-03-07T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги зазвучал в промежутке с 13:22 по 13:24 мск. Ранее по всей стране тревога была объявлена два часа назад, однако спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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в мире, украина, вооруженные силы рф