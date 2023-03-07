https://ria.ru/20230307/terakt-1856290407.html
Вдова убитого в Любечанах рассказала о супруге
Вдова убитого в Любечанах рассказала о супруге - РИА Новости, 07.03.2023
Вдова убитого в Любечанах рассказала о супруге
Погибший при нападении украинских диверсантов на приграничные села Брянской области Леонид Голованов был замечательным мужем, отцом и дедушкой, помогал... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:13
2023-03-07T10:13
2023-03-07T10:13
происшествия
украина
брянская область
климовский район
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КЛИМОВО (Брянская обл.), 7 мар - РИА Новости, Дарья Ураева, Артур Шайхутдинов. Погибший при нападении украинских диверсантов на приграничные села Брянской области Леонид Голованов был замечательным мужем, отцом и дедушкой, помогал российским солдатам и возил соседских детей в школу, а когда на машину напали, скомандовал им пригнуться, рассказала РИА Новости его вдова Тамара Голованова. В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Он был из семьи фронтовикаЛеонид Голованов рос в семье фронтовика, сам проходил срочную службу на границе, рассказала его вдова. "Его отец и мать - замечательные люди были, они всю жизнь проработали, отец на войне был. У него два брата и сестра остались, он самый младший был. Мой муж и сам служил пограничником на китайской границе", - рассказала женщина. Наверное, поэтому, считает она, Голованов был так неравнодушен к российским военнослужащим, защищающим российскую границу, - помогал им, чем мог. Женщина рассказала, что у них с супругом - две дочери и два внука: одному девять месяцев, второму - шесть лет. Старший мальчик был очень привязан к дедушке, отметила она. "Был замечательным отцом, мужем, дедушкой. Его любили, уважали все. Хоть одного плохого слова бы сказал - я могла на детей что-то сказать, а он - никогда. У него все люди были добрые. На похоронах сколько прозвучало добрых слов о нем, никто не сказал плохого слова", - рассказала Голованова. Дорога смертиПогибший супруг, вспоминает женщина, никогда не отказывал в помощи, подвозил местных детей в школу в соседнее село, потому что школьный автобус до них не доезжал. По ее словам, детей из приграничных сел перевели на удаленку, но не у всех есть техника, да и интернет плохой. Голованова объяснила: дорога Климово - Брахлов, которая проходит через Любечане и по которой ее покойный супруг возил детей в школу, - единственная, которая связывает приграничные села с райцентром. По ее словам, теперь дети боятся вернуться в деревню, потому что "им придется снова ездить по этой дороге смерти", а разделяют дорогу и территорию Украины только ров и колючая проволока. "Даже через "путанку" лежит дерево. Там не то что мужчина, там даже спортивная женщина перепрыгнет - дерево прямо на колючей проволоке с украинской стороны - перешел, и всё", - пояснила Голованова. Ложитесь на полПо словам Головановой, сперва семье поступала противоречивая информация о случившимся. "А где-то нам сказали: "А что, вы по телевизору не слышали?" Потом, когда мама Златы позвонила, она рыдает, говорит: "Девочки живы, Федя ранен, а дядю Леню убили..." Я не поверила, потом информация опять стала поступать, что жив", - вспоминает вдова. О смерти супруга Голованова узнала только вечером, в восьмом часу, но не от властей - "позвонили из похоронного", рассказала женщина. "Сказали: "Мы едем забирать". Они на свой страх и риск поехали, забрали", - рассказала женщина. О том, что произошло в машине, Голованова знает со слов детей. "Вроде бы мальчик (Федор) сказал, что выскочили из трех домов в белых халатах и открыли огонь. Стали стрелять по машине и дядя Леня сказал детям: "Ложитесь на пол!" А сам развернулся, он хотел увезти их в деревню, чтобы не ехать туда. А кто деткам дверь машины открывал, я не знаю, может, он еще жив был, не знаем ничего. В справке причина смерти тоже пока не написана. Можно ли было спасти, не знаю", - рассказала вдова погибшего. По ее словам, власти региона обещали денежную компенсацию, в том числе за автомобиль. Также местные власти оплатили расходы на похороны и поминки.
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брянская область
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Вдова Леонида Голованова о том, как узнала о смерти мужа
"Девочки живы, Федя ранен, а дядю Леню убили..." Вдова убитого при нападении украинских боевиков в брянских Любечанах Леонида Голованова Тамара рассказала РИА Новости, как узнала о его смерти и не поверила
2023-03-07T10:13
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, брянская область, климовский район, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Брянская область, Климовский район, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
КЛИМОВО (Брянская обл.), 7 мар - РИА Новости, Дарья Ураева, Артур Шайхутдинов. Погибший при нападении украинских диверсантов на приграничные села Брянской области Леонид Голованов был замечательным мужем, отцом и дедушкой, помогал российским солдатам и возил соседских детей в школу, а когда на машину напали, скомандовал им пригнуться, рассказала РИА Новости его вдова Тамара Голованова.
В четверг с Украины
на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района
проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин
назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ
сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл новые детали трагедии
Он был из семьи фронтовика
Леонид Голованов рос в семье фронтовика, сам проходил срочную службу на границе, рассказала его вдова.
"Его отец и мать - замечательные люди были, они всю жизнь проработали, отец на войне был. У него два брата и сестра остались, он самый младший был. Мой муж и сам служил пограничником на китайской границе", - рассказала женщина.
Наверное, поэтому, считает она, Голованов был так неравнодушен к российским военнослужащим, защищающим российскую границу, - помогал им, чем мог.
«
"Ездил в Ропск, забирал обеды и возил (военным). И бензин он покупал им за свой счет. Еще люди покупали брахловские - я не скажу, что один он такой. Сказали, что надо телевизор - он из дома забрал телевизор, забрал приемник. Все отвез этим солдатикам. И я пироги пекла, и люди помогали, всем помогали", - вспоминает вдова.
Женщина рассказала, что у них с супругом - две дочери и два внука: одному девять месяцев, второму - шесть лет. Старший мальчик был очень привязан к дедушке, отметила она.
"Был замечательным отцом, мужем, дедушкой. Его любили, уважали все. Хоть одного плохого слова бы сказал - я могла на детей что-то сказать, а он - никогда. У него все люди были добрые. На похоронах сколько прозвучало добрых слов о нем, никто не сказал плохого слова", - рассказала Голованова.
Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми
Погибший супруг, вспоминает женщина, никогда не отказывал в помощи, подвозил местных детей в школу в соседнее село, потому что школьный автобус до них не доезжал. По ее словам, детей из приграничных сел перевели на удаленку, но не у всех есть техника, да и интернет плохой.
«
"Его попросили мамы: школы закрыли, автобус не пустили, детей кто как хотите довозите. Мамы нашли самого ответственного человека, ему доверили своих детей. Он возил, и еще мужчина подвозил. Дети ездили, кто на чем может - автобус ходил только до Нового Ропска. В Брахлове интернета нет, сколько обращались куда-то - бесполезно. И вот по этой страшной дороге он их возил", - рассказала она.
Голованова объяснила: дорога Климово - Брахлов, которая проходит через Любечане и по которой ее покойный супруг возил детей в школу, - единственная, которая связывает приграничные села с райцентром.
По ее словам, теперь дети боятся вернуться в деревню, потому что "им придется снова ездить по этой дороге смерти", а разделяют дорогу и территорию Украины только ров и колючая проволока.
"Даже через "путанку" лежит дерево. Там не то что мужчина, там даже спортивная женщина перепрыгнет - дерево прямо на колючей проволоке с украинской стороны - перешел, и всё", - пояснила Голованова.
Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине
По словам Головановой, сперва семье поступала противоречивая информация о случившимся.
"А где-то нам сказали: "А что, вы по телевизору не слышали?" Потом, когда мама Златы позвонила, она рыдает, говорит: "Девочки живы, Федя ранен, а дядю Леню убили..." Я не поверила, потом информация опять стала поступать, что жив", - вспоминает вдова.
О смерти супруга Голованова узнала только вечером, в восьмом часу, но не от властей - "позвонили из похоронного", рассказала женщина. "Сказали: "Мы едем забирать". Они на свой страх и риск поехали, забрали", - рассказала женщина.
О том, что произошло в машине, Голованова знает со слов детей.
"Вроде бы мальчик (Федор) сказал, что выскочили из трех домов в белых халатах и открыли огонь. Стали стрелять по машине и дядя Леня сказал детям: "Ложитесь на пол!" А сам развернулся, он хотел увезти их в деревню, чтобы не ехать туда. А кто деткам дверь машины открывал, я не знаю, может, он еще жив был, не знаем ничего. В справке причина смерти тоже пока не написана. Можно ли было спасти, не знаю", - рассказала вдова погибшего.
По ее словам, власти региона обещали денежную компенсацию, в том числе за автомобиль. Также местные власти оплатили расходы на похороны и поминки.
Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб