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Туристка из Турции пыталась ввезти в Россию восемь колец с бриллиантами - РИА Новости, 07.03.2023
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Туризм
 
16:20 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/tamozhnya-1856431670.html
Туристка из Турции пыталась ввезти в Россию восемь колец с бриллиантами
Туристка из Турции пыталась ввезти в Россию восемь колец с бриллиантами - РИА Новости, 07.03.2023
Туристка из Турции пыталась ввезти в Россию восемь колец с бриллиантами
Восемь золотых колец со вставками из бриллиантов и цепочку общей стоимостью 1,7 миллиона рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже россиянки, РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:20
2023-03-07T16:20
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
федеральная таможенная служба (фтс россии)
турция
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Восемь золотых колец со вставками из бриллиантов и цепочку общей стоимостью 1,7 миллиона рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже россиянки, прибывшей из Турции, сообщает пресс-служба ФТС.Ювелирные изделия женщина пыталась переместить через "зеленый" коридор без таможенного декларирования. По ее словам, товары она планировала продавать в собственном магазине аксессуаров.Экспертиза показала, что это изделия ручной работы, изготовленные из золота 585 и 750 проб.Сотрудники правоохранительных органов нашли в действиях россиянки признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html
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новости - туризм, туристы, туризм, федеральная таможенная служба (фтс россии), турция, шереметьево (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Турция, Шереметьево (аэропорт)
Туристка из Турции пыталась ввезти в Россию восемь колец с бриллиантами

В аэропорту Шереметьево у туристки из Турции изъяли восемь колец с бриллиантами и цепочку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля московского аэропорта "Шереметьево"
Зона таможенного контроля московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Восемь золотых колец со вставками из бриллиантов и цепочку общей стоимостью 1,7 миллиона рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже россиянки, прибывшей из Турции, сообщает пресс-служба ФТС.
Ювелирные изделия женщина пыталась переместить через "зеленый" коридор без таможенного декларирования. По ее словам, товары она планировала продавать в собственном магазине аксессуаров.
Экспертиза показала, что это изделия ручной работы, изготовленные из золота 585 и 750 проб.
Сотрудники правоохранительных органов нашли в действиях россиянки признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмФедеральная таможенная служба (ФТС России)ТурцияШереметьево (аэропорт)
 
 
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