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Россияне заняли второе место по турпотоку в Таиланд

Россияне заняли второе место по турпотоку в Таиланд - РИА Новости, 07.03.2023

Россияне заняли второе место по турпотоку в Таиланд

По итогам февраля 2023 года россияне заняли второе место по количеству прибытий и лидируют среди туристов из неазиатских стран, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:05

2023-03-07T15:05

2023-03-07T15:05

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По итогам февраля 2023 года россияне заняли второе место по количеству прибытий и лидируют среди туристов из неазиатских стран, сообщает АТОР.Турпоток за два месяца достиг уже более 90 процентов от значений всего 2022 года. По итогам зимнего сезона Таиланд посетили более 570 тысяч россиян.Чаще других в феврале в Королевство приезжали гости из Малайзии. Объем турпотока из этой страны составил 262 944 человека. Второе место, как и в январе, занимает Россия. В феврале в Таиланде отдохнули 184 858 туристов из нашей страны. Третье место удерживает Корея. Ее вклад в общий турпоток – 155 538 гостей.На четвертое место с пятого, которое он занимал по итогам января, поднялся Китай. Оттуда в Таиланд в феврале приехали 154 710 туристов. Индия, которая занимала в январе четвертое место, теперь замыкает пятерку. В феврале на курортах Таиланда отдохнули 97 593 туристов из этой страны.Среди неазиатских стран Россия является безоговорочным лидером по турпотоку. За ней с большим отрывом следует Германия (75 012 туриста в феврале). Далее идет Франция (74 664 туриста).Туроператоры, работающие на направлении, подтверждают статистику. Говорят, что довольны итогами высокого сезона и прогнозируют успешные продажи весной..В компаниях даже планируют частично продлить полетные программы в Таиланд на лето, но окончательные решения еще не приняты.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море