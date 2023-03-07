Рейтинг@Mail.ru
Россияне заняли второе место по турпотоку в Таиланд - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:05 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/tailand-1856317923.html
Россияне заняли второе место по турпотоку в Таиланд
Россияне заняли второе место по турпотоку в Таиланд - РИА Новости, 07.03.2023
Россияне заняли второе место по турпотоку в Таиланд
По итогам февраля 2023 года россияне заняли второе место по количеству прибытий и лидируют среди туристов из неазиатских стран, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:05
2023-03-07T15:05
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846046395_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d4599f37b822b83e66018899eba5b3e.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По итогам февраля 2023 года россияне заняли второе место по количеству прибытий и лидируют среди туристов из неазиатских стран, сообщает АТОР.Турпоток за два месяца достиг уже более 90 процентов от значений всего 2022 года. По итогам зимнего сезона Таиланд посетили более 570 тысяч россиян.Чаще других в феврале в Королевство приезжали гости из Малайзии. Объем турпотока из этой страны составил 262 944 человека. Второе место, как и в январе, занимает Россия. В феврале в Таиланде отдохнули 184 858 туристов из нашей страны. Третье место удерживает Корея. Ее вклад в общий турпоток – 155 538 гостей.На четвертое место с пятого, которое он занимал по итогам января, поднялся Китай. Оттуда в Таиланд в феврале приехали 154 710 туристов. Индия, которая занимала в январе четвертое место, теперь замыкает пятерку. В феврале на курортах Таиланда отдохнули 97 593 туристов из этой страны.Среди неазиатских стран Россия является безоговорочным лидером по турпотоку. За ней с большим отрывом следует Германия (75 012 туриста в феврале). Далее идет Франция (74 664 туриста).Туроператоры, работающие на направлении, подтверждают статистику. Говорят, что довольны итогами высокого сезона и прогнозируют успешные продажи весной..В компаниях даже планируют частично продлить полетные программы в Таиланд на лето, но окончательные решения еще не приняты.
https://ria.ru/20230217/tailand-1852783444.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846046395_322:228:2749:2048_1920x0_80_0_0_64f5090153e071756847d9fe3c3d9c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне заняли второе место по турпотоку в Таиланд

По итогам зимнего сезона Таиланд посетили более 570 тысяч россиян

© iStock.com / kitzcornerДевушка на острове Краби в Таиланде
Девушка на острове Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© iStock.com / kitzcorner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По итогам февраля 2023 года россияне заняли второе место по количеству прибытий и лидируют среди туристов из неазиатских стран, сообщает АТОР.
Турпоток за два месяца достиг уже более 90 процентов от значений всего 2022 года. По итогам зимнего сезона Таиланд посетили более 570 тысяч россиян.
Чаще других в феврале в Королевство приезжали гости из Малайзии. Объем турпотока из этой страны составил 262 944 человека. Второе место, как и в январе, занимает Россия. В феврале в Таиланде отдохнули 184 858 туристов из нашей страны. Третье место удерживает Корея. Ее вклад в общий турпоток – 155 538 гостей.
На четвертое место с пятого, которое он занимал по итогам января, поднялся Китай. Оттуда в Таиланд в феврале приехали 154 710 туристов. Индия, которая занимала в январе четвертое место, теперь замыкает пятерку. В феврале на курортах Таиланда отдохнули 97 593 туристов из этой страны.
Среди неазиатских стран Россия является безоговорочным лидером по турпотоку. За ней с большим отрывом следует Германия (75 012 туриста в феврале). Далее идет Франция (74 664 туриста).
Туроператоры, работающие на направлении, подтверждают статистику. Говорят, что довольны итогами высокого сезона и прогнозируют успешные продажи весной..
В компаниях даже планируют частично продлить полетные программы в Таиланд на лето, но окончательные решения еще не приняты.
Правила въезда в Таиланд - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Таиланд: особенности въезда для россиян в 2023 году — правила и запреты
17 февраля, 20:20
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала