https://ria.ru/20230307/sushi-1856481711.html

В Екатеринбурге четыре человека заразились сальмонеллезом в суши-маркете

В Екатеринбурге четыре человека заразились сальмонеллезом в суши-маркете - РИА Новости, 07.03.2023

В Екатеринбурге четыре человека заразились сальмонеллезом в суши-маркете

Четыре человека, в том числе ребенок, заразились сальмонеллезом в суши-маркете Екатеринбурга, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:50

2023-03-07T18:50

2023-03-07T18:50

происшествия

екатеринбург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, заразились сальмонеллезом в суши-маркете Екатеринбурга, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. "Клиенты суши-маркета "Фишка 96" заразились сальмонеллезом. На данный момент заболевших четверо. Среди пострадавших – один ребенок. Госпитализировано три человека", – говорится в сообщении. Роспотребнадзор организовал расследование, в ходе которого в закусочной выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: прием продукции осуществляется без документов, бачки для мусора не имеют крышек, поварами используются разделочные ножи с перемотанными тканью ручками, часть инвентаря не имеет маркировки, на предприятии летают мухи и другое. В пробах сотрудников были обнаружены бактерии кишечной палочки, добавили в управлении Роспотребнадзора. На суши-маркет наложен запрет деятельности, материалы для решения вопроса о приостановлении работы закусочной переданы в суд. Региональный следственный комитет также начал свою проверку.

https://ria.ru/20230307/otravlenie-1856433108.html

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происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия