https://ria.ru/20230307/supertank-1856375510.html

Монстры вермахта. Постройку каких супертанков Гитлер контролировал лично

Монстры вермахта. Постройку каких супертанков Гитлер контролировал лично - РИА Новости, 07.03.2023

Монстры вермахта. Постройку каких супертанков Гитлер контролировал лично

С появлением танков военные, промышленники и оружейники начали грезить о создании боевой машины, которая обладала бы непревзойденной огневой мощью и с надежной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:39

2023-03-07T13:39

2023-03-07T13:39

безопасность

германия

адольф гитлер

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Давид Нармания. С появлением танков военные, промышленники и оружейники начали грезить о создании боевой машины, которая обладала бы непревзойденной огневой мощью и с надежной защитой. О том, как эту задачу пытался решить третий рейх — в материале РИА Новости.В поисках вундерваффеНемецкое кошачье танковое семейство "тигров" и "пантер" выглядит неполным без "царя зверей". Концерн Фридриха Круппа действительно разрабатывал "Льва" — это должен был быть 90-тонный танк со стальной катанной гомогенной броней: 120-140 миллиметров в лобовой проекции и 110 — в бортовой. Рассматривался и более легкий вариант весом в 75 тонн.Вооружить его планировали пушкой калибра 105-мм. Для сравнения, "Тигр II", который стал последним немецким серийным танком времен Второй мировой превосходил "Льва" в лобовой броне — 150 мм — но уступал в бортовой. Он был оснащен 88-миллиметровым орудием, мощности которого хватало для поражения любого советского танка.При этом "Лев" был бы существенно медленнее: 30 км/ч против 38 км/ч по шоссе в пользу "Королевского тигра". Однако, эти цифры проверить крайне сложно, потому что прототип сверхтяжелого танка так и не удалось создать. Комиссия Управления вооружений под руководством Фердинанда Порше решило сделать ставку на "Маус".Могучий "мышонок""Маус" — самый крупный из всех танков, которые когда-либо удалось создать в реальности, однако применить его так и не удалось. Было выпущено два экземпляра, после войны из них собрали единственный, оставшийся до сих пор. Посмотреть на него можно в парке "Патриот".Инициатором создания "танка прорыва" стал сам Адольф Гитлер — именно по его указанию в конце 1942 года начались работы над "Маусом".Проектированием занимался лично Порше. В декабре 1943 года испытали первый прототип, в марте 1944 заложили второй. Машина получилась невероятно тяжелой — почти 190 тонн. Лобовая броня достигала 200 миллиметров, бортовая — 185 миллиметров. "Маус" был вооружен двумя пушками калибром 128 мм и 75 мм. При этом сам Гитлер после первых испытаний танка настаивал, что первое орудие нужно заменить на более крупнокалиберное — 150 мм.Для таких размеров танк получился довольно подвижным и мог развивать скорость до 20 км/ч. Вот только выдержать машину не мог ни один мост. В то же время, за счет конструкторских решений, его давление на грунт было ненамного больше, чем у обычных немецких тяжелых танков.В бой "Маус" так и не вступил. Оба образца взорвали при приближении советской армии, но один из них почти не получил повреждений. После победы его доставили в СССР.Грызун покрупнее"Маус" поражает своими размерами, но на фоне другого проекта — сухопутного крейсера "Ратте" (в переводе с немецкого "Крыса") весом в тысячу тонн — смотрится довольно скромно.С инициативой создания такой гусеничной крепости в 1942 году выступил инженер-конструктор завода Круппа Эдвард Гротте. Примечательно, что аналогичную идею он предлагал и советскому правительству еще в 1930-е годы.Толщина брони этого монстра на разных участках должна была составлять от 150 до 360 миллиметров. Основное вооружение — два 283-миллимтровых корабельных артиллерийских орудия. Аналогичные устанавливались на линкоры типа "Шарнхорст". В комплекте шли и более привычные 128-мм пушки, пулеметы и восемь зенитных орудий.Длина танка составила бы до 39 метров, ширина — 14 метров, высота — 11 метров. Управлять машиной должен был экипаж из более чем 20 человек, максимальная вместимость — 41. Заставить тысячетонный танк ездить должны были два 24-цилиндровых морских дизельных двигателя мощностью в 8400 лошадиных сил.Проект "Ратте" предусматривал возможность размещения внутри танка двух мотоциклов для ведения разведки, автономного туалета и компактного лазарета.Историки не уверены в том, что идея создания такого танка дошла хотя бы до эскиза, однако есть свидетельства, подтверждающие, что Гитлеру представляли этот проект, и он был в нем заинтересован. Тем не менее, возможность использования "Ратте" сомнительна — его нельзя было перемещать ни на каком транспорте, поэтому он мог бы двигаться только самостоятельно, что значительно затрудняло логистику. Однако даже на поле боя он едва ли был способен кардинально изменить ход сражений, будучи крайне уязвимым для атак с воздуха.

https://ria.ru/20230211/omu-1851253685.html

германия

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2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

безопасность, германия, адольф гитлер