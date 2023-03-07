https://ria.ru/20230307/ssha-1856492705.html
СМИ: США обеспокоены тем, что Киев часто не сообщает о своих военных планах
СМИ: США обеспокоены тем, что Киев часто не сообщает о своих военных планах - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: США обеспокоены тем, что Киев часто не сообщает о своих военных планах
Киев не всегда ставит США в известность о своих военных операциях, некоторые из них вызывают обеспокоенность в Вашингтоне и угрожают расширить конфликт, пишет... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:56
2023-03-07T19:56
2023-03-07T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киев не всегда ставит США в известность о своих военных операциях, некоторые из них вызывают обеспокоенность в Вашингтоне и угрожают расширить конфликт, пишет газета New York Times. По данным газеты, американские чиновники и разведывательные ведомства признают, что у них ограниченное представление о принятии решений на Украине. "Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в вопросе военной, разведывательной и дипломатической помощи, украинские официальные лица не всегда откровенны со своими американскими коллегами в отношении своих военных операций, особенно против российских целей за линиями противника. Эти операции разочаровывали американских чиновников, которые считают, что они не улучшили заметно положение Украины на поле боя, при этом рискуют заставить европейских союзников отвернуться и расширить конфликт", - пишет газета.
https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856470349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев
СМИ: США обеспокоены тем, что Киев часто не сообщает о своих военных планах
NYT: США обеспокоены тем, что Киев не всегда информирует о своих военных операциях