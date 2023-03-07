https://ria.ru/20230307/ssha-1856492705.html

СМИ: США обеспокоены тем, что Киев часто не сообщает о своих военных планах

СМИ: США обеспокоены тем, что Киев часто не сообщает о своих военных планах - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ: США обеспокоены тем, что Киев часто не сообщает о своих военных планах

Киев не всегда ставит США в известность о своих военных операциях, некоторые из них вызывают обеспокоенность в Вашингтоне и угрожают расширить конфликт, пишет... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:56

2023-03-07T19:56

2023-03-07T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киев не всегда ставит США в известность о своих военных операциях, некоторые из них вызывают обеспокоенность в Вашингтоне и угрожают расширить конфликт, пишет газета New York Times. По данным газеты, американские чиновники и разведывательные ведомства признают, что у них ограниченное представление о принятии решений на Украине. "Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в вопросе военной, разведывательной и дипломатической помощи, украинские официальные лица не всегда откровенны со своими американскими коллегами в отношении своих военных операций, особенно против российских целей за линиями противника. Эти операции разочаровывали американских чиновников, которые считают, что они не улучшили заметно положение Украины на поле боя, при этом рискуют заставить европейских союзников отвернуться и расширить конфликт", - пишет газета.

https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856470349.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев