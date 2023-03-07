https://ria.ru/20230307/ssha-1856425647.html

СМИ узнали, чего на самом деле боятся США

СМИ узнали, чего на самом деле боятся США - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ узнали, чего на самом деле боятся США

Соединенные Штаты не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов, написал профессор международных отношений Гарвардского... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:40

2023-03-07T15:40

2023-03-07T16:27

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5981db650f3cfdadc57b8f4a0cc39f0d.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов, написал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."После того как США вышли из мрака холодной войны в приятное сияние так называемого однополярного момента, разнообразные ученые, эксперты и мировые лидеры начали предсказывать, жаждать или активно стремиться к возвращению к многополярному миру", — говорится в материале.Несмотря на призывы многих мировых лидеров к многополярному миру, в том числе даже в Европе, а также на то, что многие страны постепенно становятся самостоятельными и сильными державами, Вашингтон по-прежнему хочет, чтобы США оставались единственной страной в мире, главенствующей над другими, утверждает обозреватель.Он отметил, что у многополярного мира есть много преимуществ, благодаря которым США больше не придется брать на себя ответственность за безопасность других держав, поскольку они теперь сами смогут за себя постоять. Кроме того, противостоять возвращению многополярного мира для Вашингтона будет довольно непростой задачей.

https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html

https://ria.ru/20230307/kitay-1856267854.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден