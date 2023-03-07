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СМИ узнали, чего на самом деле боятся США - РИА Новости, 07.03.2023
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15:40 07.03.2023 (обновлено: 16:27 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ssha-1856425647.html
СМИ узнали, чего на самом деле боятся США
СМИ узнали, чего на самом деле боятся США - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ узнали, чего на самом деле боятся США
Соединенные Штаты не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов, написал профессор международных отношений Гарвардского... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:40
2023-03-07T16:27
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов, написал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."После того как США вышли из мрака холодной войны в приятное сияние так называемого однополярного момента, разнообразные ученые, эксперты и мировые лидеры начали предсказывать, жаждать или активно стремиться к возвращению к многополярному миру", — говорится в материале.Несмотря на призывы многих мировых лидеров к многополярному миру, в том числе даже в Европе, а также на то, что многие страны постепенно становятся самостоятельными и сильными державами, Вашингтон по-прежнему хочет, чтобы США оставались единственной страной в мире, главенствующей над другими, утверждает обозреватель.Он отметил, что у многополярного мира есть много преимуществ, благодаря которым США больше не придется брать на себя ответственность за безопасность других держав, поскольку они теперь сами смогут за себя постоять. Кроме того, противостоять возвращению многополярного мира для Вашингтона будет довольно непростой задачей.
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
СМИ узнали, чего на самом деле боятся США

Американский профессор Уолт: администрация Джо Байдена боится многополярного мира

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов, написал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
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"После того как США вышли из мрака холодной войны в приятное сияние так называемого однополярного момента, разнообразные ученые, эксперты и мировые лидеры начали предсказывать, жаждать или активно стремиться к возвращению к многополярному миру", — говорится в материале.
Несмотря на призывы многих мировых лидеров к многополярному миру, в том числе даже в Европе, а также на то, что многие страны постепенно становятся самостоятельными и сильными державами, Вашингтон по-прежнему хочет, чтобы США оставались единственной страной в мире, главенствующей над другими, утверждает обозреватель.
«

"Вашингтон с этим не согласен. Он предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства", — подчеркнул Уолт.

Он отметил, что у многополярного мира есть много преимуществ, благодаря которым США больше не придется брать на себя ответственность за безопасность других держав, поскольку они теперь сами смогут за себя постоять. Кроме того, противостоять возвращению многополярного мира для Вашингтона будет довольно непростой задачей.
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