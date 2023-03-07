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В США назвали ошибку Байдена, которую выявил конфликт на Украине - РИА Новости, 07.03.2023
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02:53 07.03.2023 (обновлено: 05:37 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ssha-1856261523.html
В США назвали ошибку Байдена, которую выявил конфликт на Украине
В США назвали ошибку Байдена, которую выявил конфликт на Украине - РИА Новости, 07.03.2023
В США назвали ошибку Байдена, которую выявил конфликт на Украине
Конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации президента США Джо Байдена, заявил сенатор от штата Аляска... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T02:53
2023-03-07T05:37
аляска
украина
сша
джо байден
в мире
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ХЬЮСТОН, 7 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации президента США Джо Байдена, заявил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.“Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации (Байдена), так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии… была стратегической ошибкой”, - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.Салливан добавил, в результате политики действующей администрации стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в американскую энергетику.
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аляска, украина, сша, джо байден, в мире
Аляска, Украина, США, Джо Байден, В мире
В США назвали ошибку Байдена, которую выявил конфликт на Украине

Сенатор от Аляски Салливан: конфликт на Украине выявил ошибку энергетической политики США

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
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ХЬЮСТОН, 7 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации президента США Джо Байдена, заявил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
“Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации (Байдена), так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии… была стратегической ошибкой”, - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
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Салливан добавил, в результате политики действующей администрации стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в американскую энергетику.
 
АляскаУкраинаСШАДжо БайденВ мире
 
 
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