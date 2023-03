https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856505536.html

Спецоперация, 7 марта: оружие НАТО не приведет к успехам ВСУ, заявил Шойгу

Наращиваемые НАТО поставки вооружения Киеву не приводят к успехам украинских войск на поле боя, их потери растут, в феврале превысив 11 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Наращиваемые НАТО поставки вооружения Киеву не приводят к успехам украинских войск на поле боя, их потери растут, в феврале превысив 11 тысяч человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу; новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников; украинский кризис подошел к критическому моменту, санкции не могут решить проблемы, нужно начать диалог как можно скорее, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Ход спецоперацииВ результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он также заявил, что освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины. Кроме того, он также рассказал, что наращиваемые НАТО поставки вооружения Киеву не приводят к успехам украинских войск на поле боя, их потери растут, в феврале превысив 11 тысяч человек. Практически половина Артемовска в ДНР находится под контролем российских сил, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Реактивный дивизион "Корса" отрезает части украинских войск в Авдеевке ДНР от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку личного состава. Командир взвода с позывным "Игнат" сообщил РИА Новости, что дивизион, в частности его подразделение, наносит огневое поражение по местам скопления резервов и пунктам постоянной дислокации и накопления бронетехники. Украинские военные в Артемовске часто стреляли по мирным жителям из пулеметов, причем без всяких причин, в том числе когда люди выходили набрать воды, рассказали РИА Новости трое эвакуированных из города, в том числе один раненый в результате пулеметной стрельбы. Российские десантники уничтожили в ЛНР украинский беспилотник "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки, рассказал РИА Новости старший стрелок-зенитчик с позывным "Милага". Противодронное ружье "Гарпия" успешно протестировали под Донецком на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro, который используется в том числе и как ударный дрон, который несет боезаряд, передает корреспондент РИА Новости. Противодронное ружье "Гарпия" довольно часто встречается в войсках РФ в зоне спецоперации, работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, - от 500 метров до 2 километров. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как также позднее рассказал Песков, президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Из украинского плена в результате переговоров во вторник возвращены 90 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Зерновая сделкаООН хочет видеть продление "продуктовой сделки", истекающей 18 марта, переговоры ведутся, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Киев начал переговоры с партнерами по продлению "продуктовой сделки", РФ в них не участвует, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских властях. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии пресс-службы ООН. Теракт в Брянской областиЖители приграничного брянского села Брахлов просят местные власти построить им дорогу в объезд той, которая граничит с территорией Украины. Сейчас жители сел Брахлов и Любечане могут выехать с приграничной территории в Климово только по одной дороге, именно по ней погибший при теракте украинских боевиков Леонид Голованов возил детей в школу. Местные жители называют этот путь "дорогой смерти", от территории Украины его отделяют только ров и колючая проволока. Вдова убитого при нападении украинских террористов на приграничные села Брянской области Леонида Голованова Тамара рассказала РИА Новости, что в момент нападения Леонид скомандовал находившимся в машине детям ложиться на пол, а сам хотел развернуться и уехать с места обстрела. Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. Взрывы на "Северных потоках"Новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Также, как пишет газета, американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности властей России к атакам на "Северные потоки". Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш в разговоре с РИА Новости не стал комментировать публикацию New York Times о новых разведданых по взрывам, а лишь рассмеялся. Правительство Германии приняло к сведению сообщение газеты New York Times о вероятной причастности к атакам на "Северные потоки" проукраинской группы, сообщили РИА Новости в кабмине. Поставки оружия КиевуПереговоров со Швейцарией о закупке у нее танков Leopard 2 не было, но Чехия готова получить их в качестве дара за свою помощь Украине, сообщило во вторник Чешское ТВ со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Давида Яреша. До этого чешские СМИ сообщали, что Чехия хотела бы приобрести у Швейцарии находящиеся на складах старые танки Leopard 2. Конкретных планов по дальнейшим поставкам танков Leopard 2 Украине нет, на данный момент в Германии проходят обучение украинские танковые бригады для того количества машин, которое раньше было согласовано, заявил во вторник представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны. Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину танков Leopard и производить запчасти для них, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он также заявил, что на этой неделе Польша передаст Украине очередные 10 танков Leopard. Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon. Позднее издание "Укринформ" со ссылкой на ответ министерства сообщило, что, как уточнили в Минобороны Польши, ЗРК Patriot еще не прибыли на Украину. Международная обстановкаСудить об эффективности политики "ценового потолка" в отношении российских энергоресурсов преждевременно, но "пока все идет хорошо", заявил РИА Новости старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн. Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно их придется возвращать, считает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Украинский кризис подошел к критическому моменту, санкции не могут решить проблемы, нужно начать диалог как можно скорее, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Он также заявил, что усилия по содействию переговорам по украинскому кризису неоднократно срывались, будто "невидимая рука" способствует затягиванию и эскалации конфликта. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это Вашингтон делает все для продолжения войны на Украине.

