https://ria.ru/20230307/sokrascheniya-1856284339.html
Meta* планирует сократить тысячи сотрудников
Meta* планирует сократить тысячи сотрудников - РИА Новости, 07.03.2023
Meta* планирует сократить тысячи сотрудников
Американская компания Meta* планирует еще один раунд увольнений на этой неделе, который затронет тысячи сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:40
2023-03-07T09:40
2023-03-07T09:40
технологии
марк цукерберг
facebook
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американская компания Meta* планирует еще один раунд увольнений на этой неделе, который затронет тысячи сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Meta Platforms Inc.*, владелец Facebook* и Instagram*, планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников уже на этой неделе", - сообщает агентство со слов источников. По словам источников, предстоящий раунд сокращений обусловлен финансовыми целями компании. В ноябре компания сообщала о том, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов фирмы. Компания Facebook* в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230304/uvolnenie-1855795588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, марк цукерберг, facebook
Технологии, Марк Цукерберг, Facebook
Meta* планирует сократить тысячи сотрудников
Блумберг: Meta на текущей неделе планирует сократить тысячи сотрудников