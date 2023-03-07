https://ria.ru/20230307/sokrascheniya-1856284339.html

Meta* планирует сократить тысячи сотрудников

Meta* планирует сократить тысячи сотрудников - РИА Новости, 07.03.2023

Meta* планирует сократить тысячи сотрудников

Американская компания Meta* планирует еще один раунд увольнений на этой неделе, который затронет тысячи сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:40

2023-03-07T09:40

2023-03-07T09:40

технологии

марк цукерберг

facebook

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американская компания Meta* планирует еще один раунд увольнений на этой неделе, который затронет тысячи сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Meta Platforms Inc.*, владелец Facebook* и Instagram*, планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников уже на этой неделе", - сообщает агентство со слов источников. По словам источников, предстоящий раунд сокращений обусловлен финансовыми целями компании. В ноябре компания сообщала о том, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов фирмы. Компания Facebook* в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230304/uvolnenie-1855795588.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, марк цукерберг, facebook