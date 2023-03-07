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Meta* планирует сократить тысячи сотрудников - РИА Новости, 07.03.2023
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09:40 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/sokrascheniya-1856284339.html
Meta* планирует сократить тысячи сотрудников
Meta* планирует сократить тысячи сотрудников - РИА Новости, 07.03.2023
Meta* планирует сократить тысячи сотрудников
Американская компания Meta* планирует еще один раунд увольнений на этой неделе, который затронет тысячи сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:40
2023-03-07T09:40
технологии
марк цукерберг
facebook
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американская компания Meta* планирует еще один раунд увольнений на этой неделе, который затронет тысячи сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Meta Platforms Inc.*, владелец Facebook* и Instagram*, планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников уже на этой неделе", - сообщает агентство со слов источников. По словам источников, предстоящий раунд сокращений обусловлен финансовыми целями компании. В ноябре компания сообщала о том, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов фирмы. Компания Facebook* в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, марк цукерберг, facebook
Технологии, Марк Цукерберг, Facebook
Meta* планирует сократить тысячи сотрудников

Блумберг: Meta на текущей неделе планирует сократить тысячи сотрудников

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американская компания Meta* планирует еще один раунд увольнений на этой неделе, который затронет тысячи сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Meta Platforms Inc.*, владелец Facebook* и Instagram*, планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников уже на этой неделе", - сообщает агентство со слов источников.
По словам источников, предстоящий раунд сокращений обусловлен финансовыми целями компании.
В ноябре компания сообщала о том, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов фирмы.
Компания Facebook* в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудник офиса - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке
4 марта, 07:48
 
ТехнологииМарк ЦукербергFacebook
 
 
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