https://ria.ru/20230307/skauty-1856275531.html

Ветеран "русских скаутов" в США рассказала о помощи иммигрантам

Ветеран "русских скаутов" в США рассказала о помощи иммигрантам - РИА Новости, 07.03.2023

Ветеран "русских скаутов" в США рассказала о помощи иммигрантам

Старейший "русский скаут" в Америке Лидия Герич рассказала РИА Новости, как организация помогает поколениям иммигрантов поддерживать культурные традиции и... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:48

2023-03-07T08:48

2023-03-07T08:48

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Старейший "русский скаут" в Америке Лидия Герич рассказала РИА Новости, как организация помогает поколениям иммигрантов поддерживать культурные традиции и знание русского языка. "Наши скауты помогли живущим за пределами России людям сохранять их корни и поддерживать русские традиции", - рассказывает ветеран скаутского движения. Герич, которая в понедельник отметила свой 103-й день рождения, вступила в организацию "русских скаутов" более девяти десятилетий назад, когда ей было 14 лет. Она родилась и выросла в Латвии в русской общине ​​Даугавпилса, который до сих пор называет Двинском. "Мы ходили в лагерь скаутов, пели русские песни, собирались, отмечали православное рождество с Дедом Морозом и Снегурочкой ... Мы жили в Латвии, но ощущалось, что мы в России, у нас были русский культурный центр, русская школа и даже русский пединститут, в котором я училась", - вспоминает собеседница агентства. В иммиграцию, которая случилась после окончания Второй мировой войны, Герич, как и многие другие скауты, увезли не только русские традиции, но и любовь к скаутскому движению. По её словам, многие из первых иммигрантов были скаутами в России и привезли это движение в Европу, а затем, переехав в США, привезли эти традиции в Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие города. Сама Герич приехала в Сан-Франциско в 50-е годы, откуда в 1962 году - в Вашингтон, где она создала группу русских скаутов "Путивль". Сегодня дружина "Путивль" остается одной из самых крупных среди всех русских скаутских дружин в мире. "Я пришла в русскую школу и объявила о создании скаутской группы - записался весь класс", - вспоминает собеседница агентства в свой день рождения. В настоящий момент в организации состоят внуки тех, кто был у ее истоков, русские скауты проводят вместе праздники, организовывают летние лагеря, прилагают все усилия для поддержания русского языка среди юных членов организации. По словам Герич, "со временем наш отряд рос и сейчас мы видим результат - с скаутами приходят внуки наших первых скаутов".

https://ria.ru/20220506/immigranty-1787117729.html

https://ria.ru/20191108/1560686069.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, латвия, сан-франциско, дед мороз, в мире