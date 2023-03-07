Ветеран "русских скаутов" в США рассказала о помощи иммигрантам
Ветеран "русских скаутов" в США Лидия Герич: мы помогаем сохранить язык и культуру
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Старейший "русский скаут" в Америке Лидия Герич рассказала РИА Новости, как организация помогает поколениям иммигрантов поддерживать культурные традиции и знание русского языка.
"Наши скауты помогли живущим за пределами России людям сохранять их корни и поддерживать русские традиции", - рассказывает ветеран скаутского движения.
Герич, которая в понедельник отметила свой 103-й день рождения, вступила в организацию "русских скаутов" более девяти десятилетий назад, когда ей было 14 лет. Она родилась и выросла в Латвии в русской общине Даугавпилса, который до сих пор называет Двинском. "Мы ходили в лагерь скаутов, пели русские песни, собирались, отмечали православное рождество с Дедом Морозом и Снегурочкой ... Мы жили в Латвии, но ощущалось, что мы в России, у нас были русский культурный центр, русская школа и даже русский пединститут, в котором я училась", - вспоминает собеседница агентства.
В иммиграцию, которая случилась после окончания Второй мировой войны, Герич, как и многие другие скауты, увезли не только русские традиции, но и любовь к скаутскому движению. По её словам, многие из первых иммигрантов были скаутами в России и привезли это движение в Европу, а затем, переехав в США, привезли эти традиции в Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие города.
Сама Герич приехала в Сан-Франциско в 50-е годы, откуда в 1962 году - в Вашингтон, где она создала группу русских скаутов "Путивль". Сегодня дружина "Путивль" остается одной из самых крупных среди всех русских скаутских дружин в мире.
"Я пришла в русскую школу и объявила о создании скаутской группы - записался весь класс", - вспоминает собеседница агентства в свой день рождения. В настоящий момент в организации состоят внуки тех, кто был у ее истоков, русские скауты проводят вместе праздники, организовывают летние лагеря, прилагают все усилия для поддержания русского языка среди юных членов организации. По словам Герич, "со временем наш отряд рос и сейчас мы видим результат - с скаутами приходят внуки наших первых скаутов".