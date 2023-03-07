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В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу - РИА Новости, 07.03.2023
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Туризм
 
11:53 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/samolet-1856321031.html
В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу
В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу - РИА Новости, 07.03.2023
В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу
Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в аэропорту Казани самолет, приземлившись, выкатился за пределы взлетно-посадочной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:53
2023-03-07T11:53
туризм
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КАЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в аэропорту Казани самолет, приземлившись, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает надзорное ведомство. "По предварительным данным, авиаинцидент произошел 6 марта около 23.35 после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 35 пассажиров, из них трое несовершеннолетних, а также три члена экипажа", — говорится в сообщении. Самолет выполнял рейс сообщением Самара - Казань. По данным прокуратуры, пострадавших нет. Видимых повреждений судна не имеется. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Надзорное ведомство проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры.
https://ria.ru/20230303/aeroflot-1855534802.html
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В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу

Самолет выкатился за полосу в аэропорту Казани, прокуратура проводит проверку

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в аэропорту Казани самолет, приземлившись, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает надзорное ведомство.
"По предварительным данным, авиаинцидент произошел 6 марта около 23.35 после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 35 пассажиров, из них трое несовершеннолетних, а также три члена экипажа", — говорится в сообщении.
Самолет выполнял рейс сообщением Самара - Казань. По данным прокуратуры, пострадавших нет. Видимых повреждений судна не имеется.
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Надзорное ведомство проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры.
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