https://ria.ru/20230307/samolet-1856321031.html

В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу

В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу - РИА Новости, 07.03.2023

В аэропорту Казани самолет выкатился за полосу

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в аэропорту Казани самолет, приземлившись, выкатился за пределы взлетно-посадочной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:53

2023-03-07T11:53

2023-03-07T11:53

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КАЗАНЬ, 7 мар – РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в аэропорту Казани самолет, приземлившись, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает надзорное ведомство. "По предварительным данным, авиаинцидент произошел 6 марта около 23.35 после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 35 пассажиров, из них трое несовершеннолетних, а также три члена экипажа", — говорится в сообщении. Самолет выполнял рейс сообщением Самара - Казань. По данным прокуратуры, пострадавших нет. Видимых повреждений судна не имеется. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Надзорное ведомство проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, казань, самара, происшествия