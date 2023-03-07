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Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат - РИА Новости, 07.03.2023
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14:00 07.03.2023 (обновлено: 17:29 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/samizdat-1856276128.html
Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат
Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат - РИА Новости, 07.03.2023
Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат
На Руси запрещали неправильные церковные книги, за песни о Стеньке Разине вырезали языки. За "Горе от ума" ссылали в Сибирь, а в СССР за произведения Булгакова можно было угодить в органы госбезопасности. Как появился термин самиздат, какие книги так издавались и при чем тут независимые книжные?
2023-03-07T14:00
2023-03-07T17:29
истории.doc
ссср
конец самиздата
книги
книги
цензура
цензура и самоцензура, или мало одной свободы печати
общество
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Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат
На Руси запрещали неправильные церковные книги. За песни о Стеньке Разине вырезали языки. За «Горе от ума» ссылали в Сибирь. А в СССР за Булгакова можно было угодить в органы госбезопасности. История нежелательной литературы в России насчитывает почти тысячу лет. Что происходит с ней сейчас? Рассказываем, как независимые книжные заменили самиздат.
audio/mpeg
Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат
На Руси запрещали неправильные церковные книги. За песни о Стеньке Разине вырезали языки. За «Горе от ума» ссылали в Сибирь. А в СССР за Булгакова можно было угодить в органы госбезопасности. История нежелательной литературы в России насчитывает почти тысячу лет. Что происходит с ней сейчас? Рассказываем, как независимые книжные заменили самиздат.
audio/mpeg
О том, как изменился российский самиздат за тридцать лет с момента распада СССР и чем живет сейчас нам рассказали ведущая подкаста "Книжный сабраж", совладелица независимого издательства и одноименного книжного магазина "Все свободны" Любовь Беляцкая, а также шеф-редактор арт-конгрегации "Русский динозавр" Сергей Дедович.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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ссср, конец самиздата, книги, книги, цензура, цензура и самоцензура, или мало одной свободы печати, общество, технологии, аудио
Истории.doc, СССР, Конец самиздата, Книги, книги, Цензура, Цензура и самоцензура, или Мало одной свободы печати, Общество, Технологии
Истории.doc

Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат

Истории.doc
Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
На Руси запрещали неправильные церковные книги, за песни о Стеньке Разине вырезали языки. За "Горе от ума" ссылали в Сибирь, а в СССР за произведения Булгакова можно было угодить в органы госбезопасности. Как появился термин самиздат, какие книги так издавались и при чем тут независимые книжные?
О том, как изменился российский самиздат за тридцать лет с момента распада СССР и чем живет сейчас нам рассказали ведущая подкаста "Книжный сабраж", совладелица независимого издательства и одноименного книжного магазина "Все свободны" Любовь Беляцкая, а также шеф-редактор арт-конгрегации "Русский динозавр" Сергей Дедович.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docСССРКонец самиздатаКнигикнигиЦензураЦензура и самоцензура, или Мало одной свободы печатиОбществоТехнологии
 
 
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