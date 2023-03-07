https://ria.ru/20230307/samizdat-1856276128.html

Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат

Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат - РИА Новости, 07.03.2023

Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат

На Руси запрещали неправильные церковные книги, за песни о Стеньке Разине вырезали языки. За "Горе от ума" ссылали в Сибирь, а в СССР за произведения Булгакова можно было угодить в органы госбезопасности. Как появился термин самиздат, какие книги так издавались и при чем тут независимые книжные?

2023-03-07T14:00

2023-03-07T14:00

2023-03-07T17:29

истории.doc

ссср

конец самиздата

книги

книги

цензура

цензура и самоцензура, или мало одной свободы печати

общество

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Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат На Руси запрещали неправильные церковные книги. За песни о Стеньке Разине вырезали языки. За «Горе от ума» ссылали в Сибирь. А в СССР за Булгакова можно было угодить в органы госбезопасности. История нежелательной литературы в России насчитывает почти тысячу лет. Что происходит с ней сейчас? Рассказываем, как независимые книжные заменили самиздат. audio/mpeg

Цифровые книги, печать по требованию и малые тиражи. Как изменился самиздат На Руси запрещали неправильные церковные книги. За песни о Стеньке Разине вырезали языки. За «Горе от ума» ссылали в Сибирь. А в СССР за Булгакова можно было угодить в органы госбезопасности. История нежелательной литературы в России насчитывает почти тысячу лет. Что происходит с ней сейчас? Рассказываем, как независимые книжные заменили самиздат. audio/mpeg

О том, как изменился российский самиздат за тридцать лет с момента распада СССР и чем живет сейчас нам рассказали ведущая подкаста "Книжный сабраж", совладелица независимого издательства и одноименного книжного магазина "Все свободны" Любовь Беляцкая, а также шеф-редактор арт-конгрегации "Русский динозавр" Сергей Дедович.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, конец самиздата, книги, книги, цензура, цензура и самоцензура, или мало одной свободы печати, общество, технологии, аудио