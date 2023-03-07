https://ria.ru/20230307/rospotrebnadzor-1856257150.html
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов - РИА Новости, 07.03.2023
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов
Роспотребнадзор при выборе букета советует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений на них, а также обращать внимание на стебель, РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:35
2023-03-07T00:35
2023-03-07T00:36
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Роспотребнадзор при выборе букета советует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений на них, а также обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим, сообщила пресс-служба ведомства. Следует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками. У свежего цветка, если отогнуть лепесток, он легко вернется на место и примет прежнюю форму, а у растений не первой свежести лепестки слабые, вялые, иногда подсохшие, пояснили в пресс-службе. Еще одним признаком свежести цветов является отсутствие искусственных украшений на бутоне. Живые цветы красивы сами по себе, поэтому в большинстве случаев их не украшают дополнительно, отметили в Роспотребнадзоре. Чтобы сохранить свежесть букеты рекомендуется не оставлять цветы надолго без воды, исключить резкие перепады температур и подрезать стебли перед тем, как ставить в вазу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору живых цветов
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Роспотребнадзор при выборе букета советует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений на них, а также обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим, сообщила пресс-служба ведомства.
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"Обратите внимание на стебель. Он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид", - говорится в сообщении.
Следует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками. У свежего цветка, если отогнуть лепесток, он легко вернется на место и примет прежнюю форму, а у растений не первой свежести лепестки слабые, вялые, иногда подсохшие, пояснили в пресс-службе.
Еще одним признаком свежести цветов является отсутствие искусственных украшений на бутоне. Живые цветы красивы сами по себе, поэтому в большинстве случаев их не украшают дополнительно, отметили в Роспотребнадзоре.
Чтобы сохранить свежесть букеты рекомендуется не оставлять цветы надолго без воды, исключить резкие перепады температур и подрезать стебли перед тем, как ставить в вазу, добавили в ведомстве.
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