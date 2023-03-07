https://ria.ru/20230307/rospotrebnadzor-1856257150.html

Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов

Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов - РИА Новости, 07.03.2023

Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов

Роспотребнадзор при выборе букета советует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений на них, а также обращать внимание на стебель, РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T00:35

2023-03-07T00:35

2023-03-07T00:36

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Роспотребнадзор при выборе букета советует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений на них, а также обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим, сообщила пресс-служба ведомства. Следует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками. У свежего цветка, если отогнуть лепесток, он легко вернется на место и примет прежнюю форму, а у растений не первой свежести лепестки слабые, вялые, иногда подсохшие, пояснили в пресс-службе. Еще одним признаком свежести цветов является отсутствие искусственных украшений на бутоне. Живые цветы красивы сами по себе, поэтому в большинстве случаев их не украшают дополнительно, отметили в Роспотребнадзоре. Чтобы сохранить свежесть букеты рекомендуется не оставлять цветы надолго без воды, исключить резкие перепады температур и подрезать стебли перед тем, как ставить в вазу, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230305/podarki-1855925404.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество