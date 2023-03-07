https://ria.ru/20230307/reorganizatsiya-1856279006.html
Ефимов: участок в районе Соколиная гора реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок в районе Соколиная гора реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 07.03.2023
Ефимов: участок в районе Соколиная гора реорганизуют по программе КРТ
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Соколиная гора, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:10
2023-03-07T09:10
2023-03-07T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Соколиная гора, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что общая площадь территории составляет почти 24 гектара, где в настоящее время размещаются складские помещения и различные технические строения.Ефимов добавил, что инвестиции в развитие территории составят около 38 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта - почти 1,4 миллиарда рублей.Помимо жилых домов на участке, который находится в пешей доступности от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Авиамоторная", планируют построить школу, детский сад, культурно-досуговый центр, а также все необходимые объекты инфраструктуры, отметили в департаменте городского имущества.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Всего на данный момент городом заключено 10 таких соглашений с инвесторами.
https://ria.ru/20230306/zdaniya-1856080193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: участок в районе Соколиная гора реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок в районе Соколиная гора в Москве реорганизуют по программе КРТ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Соколиная гора, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что общая площадь территории составляет почти 24 гектара, где в настоящее время размещаются складские помещения и различные технические строения.
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"На этой территории планируется возвести жилую недвижимость общей площадью около 250 тысяч квадратных метров - ее передадут городу по программе реновации. Также там может появиться более 160 тысяч квадратных метров объектов социального и делового назначения, куда смогут трудоустроиться порядка 4,2 тысячи человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов
добавил, что инвестиции в развитие территории составят около 38 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта - почти 1,4 миллиарда рублей.
Помимо жилых домов на участке, который находится в пешей доступности от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Авиамоторная", планируют построить школу, детский сад, культурно-досуговый центр, а также все необходимые объекты инфраструктуры, отметили в департаменте городского имущества.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Всего на данный момент городом заключено 10 таких соглашений с инвесторами.
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