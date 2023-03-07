https://ria.ru/20230307/reorganizatsiya-1856279006.html

Ефимов: участок в районе Соколиная гора реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в районе Соколиная гора реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 07.03.2023

Ефимов: участок в районе Соколиная гора реорганизуют по программе КРТ

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Соколиная гора, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:10

2023-03-07T09:10

2023-03-07T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Соколиная гора, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что общая площадь территории составляет почти 24 гектара, где в настоящее время размещаются складские помещения и различные технические строения.Ефимов добавил, что инвестиции в развитие территории составят около 38 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта - почти 1,4 миллиарда рублей.Помимо жилых домов на участке, который находится в пешей доступности от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Авиамоторная", планируют построить школу, детский сад, культурно-досуговый центр, а также все необходимые объекты инфраструктуры, отметили в департаменте городского имущества.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Всего на данный момент городом заключено 10 таких соглашений с инвесторами.

https://ria.ru/20230306/zdaniya-1856080193.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир ефимов (правительство москвы)