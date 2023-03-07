https://ria.ru/20230307/probki-1856471049.html

Длина заторов в Москве достигла 259 километров

Длина заторов в Москве достигла 259 километров - РИА Новости, 07.03.2023

Длина заторов в Москве достигла 259 километров

Длина заторов в Москве составляет 259 километров в предпраздничный день, на дорогах сложно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:14

2023-03-07T18:14

2023-03-07T18:14

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авто

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общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Длина заторов в Москве составляет 259 километров в предпраздничный день, на дорогах сложно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что сложнее всего в центре, на ТТК от Лефортовского тоннеля до Хорошевской эстакады, на Садовом кольце в районе улицы Крымский Вал, на МКАД в районе Бесединского шоссе. Рабочее движение на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, а также на проспекте Генерала Дорохова. "Если вам не обязательно ехать сейчас — лучше переждать. После 20.00 станет свободнее. Или воспользуйтесь городским транспортом — он работает штатно", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230307/dtp-1856352462.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, авто, россия, общество