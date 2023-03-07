Длина заторов в Москве достигла 259 километров
Дептранс: длина заторов в Москве достигла 259 километров, на дорогах сложно
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Длина заторов в Москве составляет 259 километров в предпраздничный день, на дорогах сложно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
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"На дорогах сейчас сложно. Длина заторов — 259 километров. Основные причины: рост поездок, ранний час пик в связи с коротким рабочим днём, ремонтные работы на дороге, низкие скорости из-за гололедицы, мелкие ДТП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сложнее всего в центре, на ТТК от Лефортовского тоннеля до Хорошевской эстакады, на Садовом кольце в районе улицы Крымский Вал, на МКАД в районе Бесединского шоссе. Рабочее движение на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, а также на проспекте Генерала Дорохова.
"Если вам не обязательно ехать сейчас — лучше переждать. После 20.00 станет свободнее. Или воспользуйтесь городским транспортом — он работает штатно", - дополняется в сообщении.