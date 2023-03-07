Рейтинг@Mail.ru
Длина заторов в Москве достигла 259 километров - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/probki-1856471049.html
Длина заторов в Москве достигла 259 километров
Длина заторов в Москве достигла 259 километров - РИА Новости, 07.03.2023
Длина заторов в Москве достигла 259 километров
Длина заторов в Москве составляет 259 километров в предпраздничный день, на дорогах сложно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:14
2023-03-07T18:14
москва
авто
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856469031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26d7b81d8c338f0806358d9dfd932549.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Длина заторов в Москве составляет 259 километров в предпраздничный день, на дорогах сложно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что сложнее всего в центре, на ТТК от Лефортовского тоннеля до Хорошевской эстакады, на Садовом кольце в районе улицы Крымский Вал, на МКАД в районе Бесединского шоссе. Рабочее движение на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, а также на проспекте Генерала Дорохова. "Если вам не обязательно ехать сейчас — лучше переждать. После 20.00 станет свободнее. Или воспользуйтесь городским транспортом — он работает штатно", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230307/dtp-1856352462.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856469031_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_8ea4c6dd79f922fb13af9efbdcff5f5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, авто, россия, общество
Москва, Авто, Россия, Общество
Длина заторов в Москве достигла 259 километров

Дептранс: длина заторов в Москве достигла 259 километров, на дорогах сложно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Длина заторов в Москве составляет 259 километров в предпраздничный день, на дорогах сложно, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
«
"На дорогах сейчас сложно. Длина заторов — 259 километров. Основные причины: рост поездок, ранний час пик в связи с коротким рабочим днём, ремонтные работы на дороге, низкие скорости из-за гололедицы, мелкие ДТП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сложнее всего в центре, на ТТК от Лефортовского тоннеля до Хорошевской эстакады, на Садовом кольце в районе улицы Крымский Вал, на МКАД в районе Бесединского шоссе. Рабочее движение на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, а также на проспекте Генерала Дорохова.
"Если вам не обязательно ехать сейчас — лучше переждать. После 20.00 станет свободнее. Или воспользуйтесь городским транспортом — он работает штатно", - дополняется в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковушки
Вчера, 12:47
 
МоскваАвтоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала