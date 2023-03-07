СМИ показали признание диверсанта СБУ, пытавшегося взорвать самолет А-50
ATN NEWS показал видео признания диверсанта СБУ, пытавшегося взорвать самолет А-50
© ATN_NEWS/TelegramКадр видео допроса пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском
Кадр видео допроса пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Белорусское ТВ показало во вторник видео с признанием диверсанта Службы безопасности Украины, пытавшегося взорвать российский самолет А-50 в на аэродроме под Минском.
Задержанный диверсант заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале ATN NEWS (ТВ "Беларусь 1"), что подорвал самолет в Мачулищах 26 февраля с помощью дронов, а также о том, что сотрудничал со Службой безопасности Украины. Он признался, что по российскому паспорту проехал в Россию, а оттуда проник в Белоруссию.
"(Я – ред.) подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов", - сказал мужчина. На вопрос, кто является организатором теракта, ответил, что он "работал с СБУ в Киеве".
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.