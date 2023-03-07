https://ria.ru/20230307/pozhar-1856479097.html

В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке, 38

В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке, 38 - РИА Новости, 07.03.2023

В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке, 38

Пожар возник на третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:38

2023-03-07T18:38

2023-03-07T18:52

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825499078_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_a0b7b4c4c94644f50753cd4dcbff9cd3.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар возник на третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Загорелось административное здание ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пожар возник на третьем этаже", – сказал собеседник агентства. "До прибытия спасателей пять человек эвакуировались самостоятельно. Горение строительных принадлежностей и отделки происходит на третьем этаже. Сведений о пострадавших нет", - добавил он.По данным главка МЧС РФ, сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Петровка, 38, строение 5 поступило в 18:13, "по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже здание трехэтажного здания, находящегося на реконструкции". Площадь пожара уточняется.

https://ria.ru/20230222/moskva-1853581978.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)