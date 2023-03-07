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В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке, 38 - РИА Новости, 07.03.2023
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18:38 07.03.2023 (обновлено: 18:52 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856479097.html
В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке, 38
В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке, 38 - РИА Новости, 07.03.2023
В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке, 38
Пожар возник на третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:38
2023-03-07T18:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар возник на третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Загорелось административное здание ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пожар возник на третьем этаже", – сказал собеседник агентства. "До прибытия спасателей пять человек эвакуировались самостоятельно. Горение строительных принадлежностей и отделки происходит на третьем этаже. Сведений о пострадавших нет", - добавил он.По данным главка МЧС РФ, сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Петровка, 38, строение 5 поступило в 18:13, "по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже здание трехэтажного здания, находящегося на реконструкции". Площадь пожара уточняется.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке, 38

В Москве загорелось административное здание ГУ МВД по городу на Петровке, 38

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Главного управления МВД России по городу Москве
Здание Главного управления МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Главного управления МВД России по городу Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар возник на третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Загорелось административное здание ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пожар возник на третьем этаже", – сказал собеседник агентства. "До прибытия спасателей пять человек эвакуировались самостоятельно. Горение строительных принадлежностей и отделки происходит на третьем этаже. Сведений о пострадавших нет", - добавил он.
По данным главка МЧС РФ, сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Петровка, 38, строение 5 поступило в 18:13, "по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже здание трехэтажного здания, находящегося на реконструкции". Площадь пожара уточняется.
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