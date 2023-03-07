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Якутия выделила почти миллиард рублей на борьбу с лесными пожарами - РИА Новости, 07.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
13:51 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856379745.html
Якутия выделила почти миллиард рублей на борьбу с лесными пожарами
Якутия выделила почти миллиард рублей на борьбу с лесными пожарами - РИА Новости, 07.03.2023
Якутия выделила почти миллиард рублей на борьбу с лесными пожарами
Почти миллиард рублей выделила Якутия на борьбу с лесными пожарами в 2023 году, из них около 86 миллионов рублей - на мероприятия по вызыванию искусственных... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:51
2023-03-07T13:51
республика саха (якутия)
дальний восток
алексей венглинский
якутск
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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ЯКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Почти миллиард рублей выделила Якутия на борьбу с лесными пожарами в 2023 году, из них около 86 миллионов рублей - на мероприятия по вызыванию искусственных осадков, сообщил РИА Новости заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский. Ранее сообщалось о том, что свыше 10,4 миллиарда рублей выделено регионам Дальнего Востока на предупреждение, борьбу с лесными пожарами и лесовосстановление в 2023 году, это на 155 миллионов больше, чем в 2022 году. Больше всего средств из регионов ДФО выделено Якутии – 1,6 миллиарда рублей. Замруководителя Рослесхоза находится в Якутске с рабочим визитом. Как он отметил, во вторник в правительстве республики состоялось селекторное совещание по подготовке к пожароопасному сезону дальневосточных регионов. По мнению Венглинского, уровень подготовки Республики Саха (Якутия) к природным пожарам в 2023 году лучше, чем в предыдущий сезон. "Федеральное финансирование составит 1 миллиард 600 миллионов рублей. Регион выделил почти миллиард рублей, что больше, чем в 2022 году, как мы видим, региональное финансирование подходит к объемам федерального. Также сохранены мероприятия по искусственному вызыванию осадков. Бюджетом республики выделено около 86 миллионов рублей. Поэтому самолет, мы надеемся, будет республикой нанят в мае месяце. Со стороны федерального центра мы пригоним выполнять госзадание свой самолет-зондировщик. Он прибудет сюда в июне, когда начнется лесопожарный сезон", - рассказал он. По словам федерального чиновника, после частичной мобилизации у лесопожарных формирований может возникнуть дефицит рабочих кадров, но к решению проблемы готовы. "Часть работников лесопожарных формирований во время частичной мобилизации ушла в ряды российской армии. Несмотря на то, что ушли наиболее добросовестные и подготовленные люди, у нас резерв, где можно набрать сотрудников взамен ушедших, имеется. Учеба организована, поэтому если руководство учреждений приложит усилия, то они укомплектуются личным составом. Трактористами, водителями... Проблему может составить корпус механизаторов", - добавил Венглинский.
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дальний восток, алексей венглинский, якутск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Алексей Венглинский, Якутск, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Якутия выделила почти миллиард рублей на борьбу с лесными пожарами

Якутия выделила почти миллиард рублей на борьбу с лесными пожарами в 2023 году

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана"
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана". Архивное фото
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ЯКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Почти миллиард рублей выделила Якутия на борьбу с лесными пожарами в 2023 году, из них около 86 миллионов рублей - на мероприятия по вызыванию искусственных осадков, сообщил РИА Новости заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский.
Ранее сообщалось о том, что свыше 10,4 миллиарда рублей выделено регионам Дальнего Востока на предупреждение, борьбу с лесными пожарами и лесовосстановление в 2023 году, это на 155 миллионов больше, чем в 2022 году. Больше всего средств из регионов ДФО выделено Якутии – 1,6 миллиарда рублей.
Замруководителя Рослесхоза находится в Якутске с рабочим визитом. Как он отметил, во вторник в правительстве республики состоялось селекторное совещание по подготовке к пожароопасному сезону дальневосточных регионов.
По мнению Венглинского, уровень подготовки Республики Саха (Якутия) к природным пожарам в 2023 году лучше, чем в предыдущий сезон. "Федеральное финансирование составит 1 миллиард 600 миллионов рублей. Регион выделил почти миллиард рублей, что больше, чем в 2022 году, как мы видим, региональное финансирование подходит к объемам федерального. Также сохранены мероприятия по искусственному вызыванию осадков. Бюджетом республики выделено около 86 миллионов рублей. Поэтому самолет, мы надеемся, будет республикой нанят в мае месяце. Со стороны федерального центра мы пригоним выполнять госзадание свой самолет-зондировщик. Он прибудет сюда в июне, когда начнется лесопожарный сезон", - рассказал он.
По словам федерального чиновника, после частичной мобилизации у лесопожарных формирований может возникнуть дефицит рабочих кадров, но к решению проблемы готовы. "Часть работников лесопожарных формирований во время частичной мобилизации ушла в ряды российской армии. Несмотря на то, что ушли наиболее добросовестные и подготовленные люди, у нас резерв, где можно набрать сотрудников взамен ушедших, имеется. Учеба организована, поэтому если руководство учреждений приложит усилия, то они укомплектуются личным составом. Трактористами, водителями... Проблему может составить корпус механизаторов", - добавил Венглинский.
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Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокАлексей ВенглинскийЯкутскФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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