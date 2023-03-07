https://ria.ru/20230307/pozdravlenie-1856374461.html
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин поздравил женщин в подшефных учреждениях
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин поздравил женщин в подшефных учреждениях - РИА Новости, 07.03.2023
Глава Тамбовской Облдумы Матушкин поздравил женщин в подшефных учреждениях
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вместе с коллегами в преддверии Международного женского дня поздравил коллективы учреждений, над... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:36
2023-03-07T13:36
2023-03-07T13:36
тамбовская область
тамбовская областная дума
тамбовская область
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ТАМБОВ, 7 мар – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вместе с коллегами в преддверии Международного женского дня поздравил коллективы учреждений, над которыми шефствует региональный парламент, сообщает пресс-служба Думы.Депутаты поздравили с наступающим праздником, вручили почетные грамоты и цветы сотрудницам областного специализированного Дома ребенка, над которым Тамбовская областная Дума шефствует почти 12 лет. Маленьким подопечным Дома ребенка депутаты привезли игрушки и сладости.Как отметил глава Облдумы, сейчас в учреждении находится 21 малыш, при этом детей постепенно забирают в семьи, у них появляются любящие родители.С поздравлениями и подарками парламентарии приехали и в Дом-интернат для ветеранов войны и труда. "До распространения коронавирусной инфекции мы устраивали совместные чаепития. К сожалению, из-за пандемии общаться за чашкой чая с ветеранами пока нельзя – ради их же здоровья. Но, надеюсь, цветы и подарки поднимут им настроение. Будем и дальше заботиться о наших подшефных учреждениях и помогать им с решением насущных вопросов", - сказал Матушкин.
https://ria.ru/20230221/zakonodatelstvo-1853526294.html
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РИА Новости
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тамбовская областная дума, тамбовская область
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Тамбовская область
ТАМБОВ, 7 мар – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вместе с коллегами в преддверии Международного женского дня поздравил коллективы учреждений, над которыми шефствует региональный парламент, сообщает пресс-служба Думы.
Депутаты поздравили с наступающим праздником, вручили почетные грамоты и цветы сотрудницам областного специализированного Дома ребенка, над которым Тамбовская областная Дума
шефствует почти 12 лет. Маленьким подопечным Дома ребенка депутаты привезли игрушки и сладости.
Как отметил глава Облдумы, сейчас в учреждении находится 21 малыш, при этом детей постепенно забирают в семьи, у них появляются любящие родители.
С поздравлениями и подарками парламентарии приехали и в Дом-интернат для ветеранов войны и труда. "До распространения коронавирусной инфекции мы устраивали совместные чаепития. К сожалению, из-за пандемии общаться за чашкой чая с ветеранами пока нельзя – ради их же здоровья. Но, надеюсь, цветы и подарки поднимут им настроение. Будем и дальше заботиться о наших подшефных учреждениях и помогать им с решением насущных вопросов", - сказал Матушкин.
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