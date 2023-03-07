https://ria.ru/20230307/pozdravlenie-1856374461.html

Глава Тамбовской Облдумы Матушкин поздравил женщин в подшефных учреждениях

Глава Тамбовской Облдумы Матушкин поздравил женщин в подшефных учреждениях - РИА Новости, 07.03.2023

Глава Тамбовской Облдумы Матушкин поздравил женщин в подшефных учреждениях

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вместе с коллегами в преддверии Международного женского дня поздравил коллективы учреждений, над... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:36

2023-03-07T13:36

2023-03-07T13:36

тамбовская область

тамбовская областная дума

тамбовская область

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ТАМБОВ, 7 мар – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вместе с коллегами в преддверии Международного женского дня поздравил коллективы учреждений, над которыми шефствует региональный парламент, сообщает пресс-служба Думы.Депутаты поздравили с наступающим праздником, вручили почетные грамоты и цветы сотрудницам областного специализированного Дома ребенка, над которым Тамбовская областная Дума шефствует почти 12 лет. Маленьким подопечным Дома ребенка депутаты привезли игрушки и сладости.Как отметил глава Облдумы, сейчас в учреждении находится 21 малыш, при этом детей постепенно забирают в семьи, у них появляются любящие родители.С поздравлениями и подарками парламентарии приехали и в Дом-интернат для ветеранов войны и труда. "До распространения коронавирусной инфекции мы устраивали совместные чаепития. К сожалению, из-за пандемии общаться за чашкой чая с ветеранами пока нельзя – ради их же здоровья. Но, надеюсь, цветы и подарки поднимут им настроение. Будем и дальше заботиться о наших подшефных учреждениях и помогать им с решением насущных вопросов", - сказал Матушкин.

https://ria.ru/20230221/zakonodatelstvo-1853526294.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская областная дума, тамбовская область