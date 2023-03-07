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Число погибших при сходе поезда с рельсов в Египте возросло - РИА Новости, 07.03.2023
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23:37 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/pogibshie-1856513544.html
Число погибших при сходе поезда с рельсов в Египте возросло
Число погибших при сходе поезда с рельсов в Египте возросло - РИА Новости, 07.03.2023
Число погибших при сходе поезда с рельсов в Египте возросло
Число погибших при сходе поезда с рельсов в провинции Кальюбия в Египте увеличилось до двух, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T23:37
2023-03-07T23:37
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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Число погибших при сходе поезда с рельсов в провинции Кальюбия в Египте увеличилось до двух, сообщило министерство здравоохранения страны. Ранее минздрав Египта сообщал об одном погибшем и 16 пострадавших. Во вторник вечером поезд сошел с рельсов в городе Кальюб в провинции Кальюбия к северу от египетской столицы Каира. "Число погибших при произошедшем во вторник вечером инциденте с поездом в Кальюбе увеличилось до двух", - говорится в заявлении египетского минздрава.
https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html
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в мире, египет, каир (город)
В мире, Египет, Каир (город)
Число погибших при сходе поезда с рельсов в Египте возросло

Число погибших при сходе поезда с рельсов в провинции Кальюбия в Египте возросло до двух

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Muhamed Sabry
Автомобили скорой помощи в Египте. Архивное фото
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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Число погибших при сходе поезда с рельсов в провинции Кальюбия в Египте увеличилось до двух, сообщило министерство здравоохранения страны.
Ранее минздрав Египта сообщал об одном погибшем и 16 пострадавших. Во вторник вечером поезд сошел с рельсов в городе Кальюб в провинции Кальюбия к северу от египетской столицы Каира.
"Число погибших при произошедшем во вторник вечером инциденте с поездом в Кальюбе увеличилось до двух", - говорится в заявлении египетского минздрава.
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