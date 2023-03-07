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Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных

Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных - РИА Новости, 07.03.2023

Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных

Министерство обороны Венгрии опровергло заявления словацкого министра о том, что в стране якобы проводится подготовка украинских военных, в ведомстве отметили,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:53

2023-03-07T17:53

2023-03-07T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии опровергло заявления словацкого министра о том, что в стране якобы проводится подготовка украинских военных, в ведомстве отметили, что Венгрия готовит только военных медиков, на территории страны также лечатся раненые украинские военные, сообщил портал Telex. Ранее словацкое издание Paraméter сообщило, что министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о том, что в Венгрии якобы проходят подготовку украинские военные. "Министерство обороны ответило, что венгерские оборонные силы принимают участие в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей и что раненых украинских солдат лечили в Венгрии", - говорится в сообщении. В венгерском минобороны отметили, что позиция Будапешта не изменилась, "мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны, поэтому не будем посылать в Украину оружие или солдат". Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной из стран ЕС не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе и не примет в ней участие. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856151746.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

венгрия

украина

будапешт

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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, евросоюз