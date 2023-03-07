Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/podgotovka-1856462399.html
Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных
Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных - РИА Новости, 07.03.2023
Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных
Министерство обороны Венгрии опровергло заявления словацкого министра о том, что в стране якобы проводится подготовка украинских военных, в ведомстве отметили,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:53
2023-03-07T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии опровергло заявления словацкого министра о том, что в стране якобы проводится подготовка украинских военных, в ведомстве отметили, что Венгрия готовит только военных медиков, на территории страны также лечатся раненые украинские военные, сообщил портал Telex. Ранее словацкое издание Paraméter сообщило, что министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о том, что в Венгрии якобы проходят подготовку украинские военные. "Министерство обороны ответило, что венгерские оборонные силы принимают участие в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей и что раненых украинских солдат лечили в Венгрии", - говорится в сообщении. В венгерском минобороны отметили, что позиция Будапешта не изменилась, "мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны, поэтому не будем посылать в Украину оружие или солдат". Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной из стран ЕС не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе и не примет в ней участие. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856151746.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Евросоюз
Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных

В Минобороны Венгрии заявили, что не готовят украинских солдат, а только лечат раненых

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии опровергло заявления словацкого министра о том, что в стране якобы проводится подготовка украинских военных, в ведомстве отметили, что Венгрия готовит только военных медиков, на территории страны также лечатся раненые украинские военные, сообщил портал Telex.
Ранее словацкое издание Paraméter сообщило, что министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о том, что в Венгрии якобы проходят подготовку украинские военные.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Артемовске украинские военные пожаловались на плохую подготовку
6 марта, 15:30
"Министерство обороны ответило, что венгерские оборонные силы принимают участие в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей и что раненых украинских солдат лечили в Венгрии", - говорится в сообщении.
В венгерском минобороны отметили, что позиция Будапешта не изменилась, "мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны, поэтому не будем посылать в Украину оружие или солдат".
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной из стран ЕС не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе и не примет в ней участие.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Украина уже проиграла. У нее есть только один выход
5 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала