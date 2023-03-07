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В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне - РИА Новости, 07.03.2023
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20:50 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/peregovory-1856499675.html
В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне
В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне - РИА Новости, 07.03.2023
В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне
Переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:50
2023-03-07T20:50
в мире
россия
женева (город)
фархан хак
оон
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве будет делегация из РФ для дальнейших дискуссий. И они будут проводиться там на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы", - сказал Хак.
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в мире, россия, женева (город), фархан хак, оон
В мире, Россия, Женева (город), Фархан Хак, ООН
В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне

Офис Гутерреша: переговоры ООН и России на следующей неделе пройдут на высоком уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар – РИА Новости. Переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве будет делегация из РФ для дальнейших дискуссий. И они будут проводиться там на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы", - сказал Хак.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева
Вчера, 17:39
 
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