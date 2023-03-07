https://ria.ru/20230307/peregovory-1856499675.html

В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне

В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне - РИА Новости, 07.03.2023

В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне

Переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T20:50

2023-03-07T20:50

2023-03-07T20:50

в мире

россия

женева (город)

фархан хак

оон

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ООН, 7 мар – РИА Новости. Переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве будет делегация из РФ для дальнейших дискуссий. И они будут проводиться там на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы", - сказал Хак.

https://ria.ru/20230307/guterresh-1856458945.html

россия

женева (город)

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Наталья Макарова

в мире, россия, женева (город), фархан хак, оон