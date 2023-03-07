https://ria.ru/20230307/peregovory-1856499675.html
В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне
В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне - РИА Новости, 07.03.2023
В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне
Переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:50
2023-03-07T20:50
2023-03-07T20:50
в мире
россия
женева (город)
фархан хак
оон
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве будет делегация из РФ для дальнейших дискуссий. И они будут проводиться там на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы", - сказал Хак.
https://ria.ru/20230307/guterresh-1856458945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, женева (город), фархан хак, оон
В мире, Россия, Женева (город), Фархан Хак, ООН
В ООН заявили, что переговоры с Россией в Женеве пройдут на высоком уровне
Офис Гутерреша: переговоры ООН и России на следующей неделе пройдут на высоком уровне