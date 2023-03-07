СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США
The American Spectator: Байден снабжает киевский режим оружием в ущерб интересам США
© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хотя президент США Джо Байден продолжает снабжать украинскую армию оружием и боеприпасами, он не восполняет запасы, написал обозреватель Джед Баббин в газете The American Spectator.
"Байден не хочет тратить слишком много денег на системы вооружений и боеприпасы, а хочет потратить ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить ими Украину. Сейчас он может попытаться это сделать, но только в ущерб другим потребностям Пентагона", — посчитал автор.
Баббин напомнил, что у США нет никаких жизненно важных национальных интересов на Украине, которая не входит и, по мнению обозревателя, не должна входить в состав НАТО.
«
"Из-за небрежности Байдена мы сейчас приближаемся к такой точке, в которой нам, возможно, придется уменьшить объемы помощи Украине и вместо этого восполнить наши запасы оружия, чтобы его хватало для поддержания наших собственных стратегических планов. Нельзя класть национальную безопасность Соединенных Штатов на алтарь высокомерия Байдена", — высказался автор.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.