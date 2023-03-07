https://ria.ru/20230307/oruzhie-1856461618.html

СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США

СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США

Хотя президент США Джо Байден продолжает снабжать украинскую армию оружием и боеприпасами, он не восполняет запасы, написал обозреватель Джед Баббин в газете... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:49

2023-03-07T17:49

2023-03-07T17:53

сша

украина

киев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хотя президент США Джо Байден продолжает снабжать украинскую армию оружием и боеприпасами, он не восполняет запасы, написал обозреватель Джед Баббин в газете The American Spectator.По словам автора статьи, производственные мощности США в области создания оружия далеко не так продуктивны, как ожидалось, а поддержка ВСУ со стороны Пентагона только усугубляет "снарядный голод" в самих США."Байден не хочет тратить слишком много денег на системы вооружений и боеприпасы, а хочет потратить ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить ими Украину. Сейчас он может попытаться это сделать, но только в ущерб другим потребностям Пентагона", — посчитал автор.Баббин напомнил, что у США нет никаких жизненно важных национальных интересов на Украине, которая не входит и, по мнению обозревателя, не должна входить в состав НАТО.Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.

https://ria.ru/20230307/postavki-1856441321.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

сша, украина, киев, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины, нато, в мире