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СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США - РИА Новости, 07.03.2023
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17:49 07.03.2023 (обновлено: 17:53 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/oruzhie-1856461618.html
СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США
СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США
Хотя президент США Джо Байден продолжает снабжать украинскую армию оружием и боеприпасами, он не восполняет запасы, написал обозреватель Джед Баббин в газете... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:49
2023-03-07T17:53
сша
украина
киев
джо байден
пентагон
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хотя президент США Джо Байден продолжает снабжать украинскую армию оружием и боеприпасами, он не восполняет запасы, написал обозреватель Джед Баббин в газете The American Spectator.По словам автора статьи, производственные мощности США в области создания оружия далеко не так продуктивны, как ожидалось, а поддержка ВСУ со стороны Пентагона только усугубляет "снарядный голод" в самих США."Байден не хочет тратить слишком много денег на системы вооружений и боеприпасы, а хочет потратить ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить ими Украину. Сейчас он может попытаться это сделать, но только в ущерб другим потребностям Пентагона", — посчитал автор.Баббин напомнил, что у США нет никаких жизненно важных национальных интересов на Украине, которая не входит и, по мнению обозревателя, не должна входить в состав НАТО.Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.
https://ria.ru/20230307/postavki-1856441321.html
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сша, украина, киев, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины, нато, в мире
США, Украина, Киев, Джо Байден, Пентагон, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
СМИ: высокомерие Байдена стало угрожать США

The American Spectator: Байден снабжает киевский режим оружием в ущерб интересам США

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хотя президент США Джо Байден продолжает снабжать украинскую армию оружием и боеприпасами, он не восполняет запасы, написал обозреватель Джед Баббин в газете The American Spectator.
По словам автора статьи, производственные мощности США в области создания оружия далеко не так продуктивны, как ожидалось, а поддержка ВСУ со стороны Пентагона только усугубляет "снарядный голод" в самих США.
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"Байден не хочет тратить слишком много денег на системы вооружений и боеприпасы, а хочет потратить ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить ими Украину. Сейчас он может попытаться это сделать, но только в ущерб другим потребностям Пентагона", — посчитал автор.
Баббин напомнил, что у США нет никаких жизненно важных национальных интересов на Украине, которая не входит и, по мнению обозревателя, не должна входить в состав НАТО.
«
"Из-за небрежности Байдена мы сейчас приближаемся к такой точке, в которой нам, возможно, придется уменьшить объемы помощи Украине и вместо этого восполнить наши запасы оружия, чтобы его хватало для поддержания наших собственных стратегических планов. Нельзя класть национальную безопасность Соединенных Штатов на алтарь высокомерия Байдена", — высказался автор.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.
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СШАУкраинаКиевДжо БайденПентагонВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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