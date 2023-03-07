https://ria.ru/20230307/oka-1856498200.html
На въезде в Ростов-на-Дону заметили Ford Mustang с "Окой" на крыше
На въезде в Ростов-на-Дону заметили Ford Mustang с "Окой" на крыше - РИА Новости, 07.03.2023
На въезде в Ростов-на-Дону заметили Ford Mustang с "Окой" на крыше
Инспекторы ДПС остановили на въезде в Ростов-на-Дону автомобиль Ford Mustang, перевозивший на крыше автомобиль "Ока", проверка нарушений требований перевозки... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:33
2023-03-07T20:33
2023-03-07T20:33
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Инспекторы ДПС остановили на въезде в Ростов-на-Дону автомобиль Ford Mustang, перевозивший на крыше автомобиль "Ока", проверка нарушений требований перевозки грузов не выявила, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД Ростовской области. Ранее в соцсеях появилось видео, на котором по трассе едет спорткар с "Окой" на крыше, и его останавливают инспекторы ДПС. По данным полиции, в понедельник вечером на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Таганрога инспекторы остановили автомобиль Ford Mustang, за рулем которого был местный житель 1991 года рождения. "На крыше своего автомобиля мужчина перевозил другое транспортное средство марки "Ока"", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что правила дорожного движения РФ допускают перевозку грузов, не выступающих за габариты транспортного средства спереди и сзади не более чем на 1 метр или сбоку не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, допустимые габариты с перевозимым грузом в высоту - не более 4 метров. "При проведении проверки соблюдения водителем автомобиль Ford Mustang факты нарушения им требований, предъявляемых к перевозке груза, не установлены", - сообщили в областном ГИБДД. На прошлой неделе в соцсетях появились фото и видео Mercedes Benz Gelandewagen с закрепленным на крыше автомобилем Smart. Отмечалось, что внедорожник с "запаской" был замечен на улицах Ростова-на-Дону. Инспекторы автомобиль не останавливали, однако в ГИБДД региона РИА Новости сообщали, что правила он вероятно не нарушил.
https://ria.ru/20230307/buksirovka-1856393314.html
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авто, ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, гибдд мвд рф, ford motor, mercedes
Авто, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Таганрог, ГИБДД МВД РФ, Ford Motor, Mercedes
На въезде в Ростов-на-Дону заметили Ford Mustang с "Окой" на крыше
ДПС остановила на въезде в Ростов-на-Дону Ford Mustang, перевозивший на крыше "Оку"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Инспекторы ДПС остановили на въезде в Ростов-на-Дону автомобиль Ford Mustang, перевозивший на крыше автомобиль "Ока", проверка нарушений требований перевозки грузов не выявила, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД Ростовской области.
Ранее в соцсеях появилось видео, на котором по трассе едет спорткар с "Окой" на крыше, и его останавливают инспекторы ДПС.
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По данным полиции, в понедельник вечером на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Таганрога
инспекторы остановили автомобиль Ford Mustang, за рулем которого был местный житель 1991 года рождения. "На крыше своего автомобиля мужчина перевозил другое транспортное средство марки "Ока"", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что правила дорожного движения РФ
допускают перевозку грузов, не выступающих за габариты транспортного средства спереди и сзади не более чем на 1 метр или сбоку не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, допустимые габариты с перевозимым грузом в высоту - не более 4 метров.
"При проведении проверки соблюдения водителем автомобиль Ford Mustang факты нарушения им требований, предъявляемых к перевозке груза, не установлены", - сообщили в областном ГИБДД.
На прошлой неделе в соцсетях появились фото и видео Mercedes Benz Gelandewagen с закрепленным на крыше автомобилем Smart. Отмечалось, что внедорожник с "запаской" был замечен на улицах Ростова-на-Дону. Инспекторы автомобиль не останавливали, однако в ГИБДД региона РИА Новости сообщали, что правила он вероятно не нарушил.
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