https://ria.ru/20230307/oka-1856498200.html

На въезде в Ростов-на-Дону заметили Ford Mustang с "Окой" на крыше

На въезде в Ростов-на-Дону заметили Ford Mustang с "Окой" на крыше - РИА Новости, 07.03.2023

На въезде в Ростов-на-Дону заметили Ford Mustang с "Окой" на крыше

Инспекторы ДПС остановили на въезде в Ростов-на-Дону автомобиль Ford Mustang, перевозивший на крыше автомобиль "Ока", проверка нарушений требований перевозки... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T20:33

2023-03-07T20:33

2023-03-07T20:33

авто

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Инспекторы ДПС остановили на въезде в Ростов-на-Дону автомобиль Ford Mustang, перевозивший на крыше автомобиль "Ока", проверка нарушений требований перевозки грузов не выявила, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД Ростовской области. Ранее в соцсеях появилось видео, на котором по трассе едет спорткар с "Окой" на крыше, и его останавливают инспекторы ДПС. По данным полиции, в понедельник вечером на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Таганрога инспекторы остановили​ автомобиль Ford Mustang, за рулем которого был местный житель 1991 года рождения. "На крыше своего автомобиля мужчина перевозил другое транспортное средство марки​ "Ока"", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что правила дорожного движения РФ допускают перевозку грузов, не выступающих за габариты транспортного средства спереди и сзади не более чем на 1 метр или сбоку не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, допустимые габариты с перевозимым грузом в высоту - не более 4 метров. "При проведении проверки соблюдения водителем автомобиль Ford Mustang факты нарушения им​ требований, предъявляемых к перевозке груза, не установлены", - сообщили в областном ГИБДД. На прошлой неделе в соцсетях появились фото и видео Mercedes Benz Gelandewagen с закрепленным на крыше автомобилем Smart. Отмечалось, что внедорожник с "запаской" был замечен на улицах Ростова-на-Дону. Инспекторы автомобиль не останавливали, однако в ГИБДД региона РИА Новости сообщали, что правила он вероятно не нарушил.

https://ria.ru/20230307/buksirovka-1856393314.html

https://ria.ru/20221230/kreslo-1842542769.html

ростов-на-дону

ростовская область

таганрог

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авто, ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, гибдд мвд рф, ford motor, mercedes