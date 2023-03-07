https://ria.ru/20230307/ofitsery-1856359869.html
Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров
Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров
Увеличение численности Вооруженных сил РФ предполагает подготовку большего числа офицеров, в 2023 году надо набрать около 18 тысяч слушателей и курсантов,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:00
2023-03-07T13:00
2023-03-07T13:00
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Увеличение численности Вооруженных сил РФ предполагает подготовку большего числа офицеров, в 2023 году надо набрать около 18 тысяч слушателей и курсантов, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, особое внимание будет уделено детям военнослужащих - участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. "Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов", - отметил министр. Шойгу сообщил, что на сегодняшний день в учебных заведениях Минобороны РФ ведется подготовка по 280 специальностям. При этом наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист. Также вырос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники. Рейтинг наиболее востребованных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230304/soveschanie-1855862031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров
Глава Минобороны Шойгу: в 2023 году надо набрать около 18 тысяч слушателей и курсантов
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Увеличение численности Вооруженных сил РФ предполагает подготовку большего числа офицеров, в 2023 году надо набрать около 18 тысяч слушателей и курсантов, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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"Поэтапное увеличение численности Вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров. В этом году нам необходимо принять на обучение около 18 тысяч мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов", - рассказал министр.
По его словам, особое внимание будет уделено детям военнослужащих - участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ.
"Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов", - отметил министр.
Шойгу сообщил, что на сегодняшний день в учебных заведениях Минобороны РФ ведется подготовка по 280 специальностям. При этом наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист. Также вырос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники.
Рейтинг наиболее востребованных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище, добавил Шойгу.
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