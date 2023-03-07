https://ria.ru/20230307/ofitsery-1856359869.html

Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров

Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров - РИА Новости, 07.03.2023

Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров

Увеличение численности Вооруженных сил РФ предполагает подготовку большего числа офицеров, в 2023 году надо набрать около 18 тысяч слушателей и курсантов,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:00

2023-03-07T13:00

2023-03-07T13:00

россия

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Увеличение численности Вооруженных сил РФ предполагает подготовку большего числа офицеров, в 2023 году надо набрать около 18 тысяч слушателей и курсантов, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, особое внимание будет уделено детям военнослужащих - участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. "Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов", - отметил министр. Шойгу сообщил, что на сегодняшний день в учебных заведениях Минобороны РФ ведется подготовка по 280 специальностям. При этом наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист. Также вырос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники. Рейтинг наиболее востребованных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230304/soveschanie-1855862031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)