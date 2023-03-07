Рейтинг@Mail.ru
На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/obvinenie-1856468490.html
На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией
На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 07.03.2023
На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией
Дело против троих сотрудников налоговой службы из Запорожской области по обвинению в госизмене передано в суд, их обвиняют в сотрудничестве с РФ, им грозит... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:07
2023-03-07T18:07
в мире
запорожская область
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ba601a0e7cd303f00cffae756a87349c.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Дело против троих сотрудников налоговой службы из Запорожской области по обвинению в госизмене передано в суд, их обвиняют в сотрудничестве с РФ, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех работников налоговой службы из города Каменка-Днепровская Запорожской области… После захвата части Запорожской области трое работников налоговой службы изменили присяге и добровольно перешли на сторону врага. Они участвовали в незаконном создании так называемой "Каменка-Днепровской налоговой инспекции", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемые находятся на территории Запорожской области. В их отношении заведено уголовное дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Дело направлено в суд.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_808baf9744ab30d62541745d63c8f9db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, украина, россия
В мире, Запорожская область, Украина, Россия
На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией

На Украине троих сотрудников налоговой службы будут судить за сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Дело против троих сотрудников налоговой службы из Запорожской области по обвинению в госизмене передано в суд, их обвиняют в сотрудничестве с РФ, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех работников налоговой службы из города Каменка-Днепровская Запорожской области… После захвата части Запорожской области трое работников налоговой службы изменили присяге и добровольно перешли на сторону врага. Они участвовали в незаконном создании так называемой "Каменка-Днепровской налоговой инспекции", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, подозреваемые находятся на территории Запорожской области. В их отношении заведено уголовное дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Дело направлено в суд.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
СБУ заочно обвинила в госизмене депутата Рады Волошина
10 февраля, 13:34
 
В миреЗапорожская областьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала