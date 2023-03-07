https://ria.ru/20230307/obvinenie-1856468490.html

На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией

На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 07.03.2023

На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией

Дело против троих сотрудников налоговой службы из Запорожской области по обвинению в госизмене передано в суд, их обвиняют в сотрудничестве с РФ, им грозит... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:07

2023-03-07T18:07

2023-03-07T18:07

в мире

запорожская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ba601a0e7cd303f00cffae756a87349c.jpg

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Дело против троих сотрудников налоговой службы из Запорожской области по обвинению в госизмене передано в суд, их обвиняют в сотрудничестве с РФ, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех работников налоговой службы из города Каменка-Днепровская Запорожской области… После захвата части Запорожской области трое работников налоговой службы изменили присяге и добровольно перешли на сторону врага. Они участвовали в незаконном создании так называемой "Каменка-Днепровской налоговой инспекции", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемые находятся на территории Запорожской области. В их отношении заведено уголовное дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Дело направлено в суд.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html

запорожская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, украина, россия