На Украине троих налоговиков обвинили в сотрудничестве с Россией
На Украине троих сотрудников налоговой службы будут судить за сотрудничество с Россией
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Дело против троих сотрудников налоговой службы из Запорожской области по обвинению в госизмене передано в суд, их обвиняют в сотрудничестве с РФ, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех работников налоговой службы из города Каменка-Днепровская Запорожской области… После захвата части Запорожской области трое работников налоговой службы изменили присяге и добровольно перешли на сторону врага. Они участвовали в незаконном создании так называемой "Каменка-Днепровской налоговой инспекции", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, подозреваемые находятся на территории Запорожской области. В их отношении заведено уголовное дело по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Дело направлено в суд.