https://ria.ru/20230307/obstrel-1856402682.html

Украинские войска обстреляли Владимировку

Украинские войска обстреляли Владимировку - РИА Новости, 07.03.2023

Украинские войска обстреляли Владимировку

Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Владимировка, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:41

2023-03-07T14:41

2023-03-07T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Владимировка, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Владимировка: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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сша

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в мире, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, сша