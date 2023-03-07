https://ria.ru/20230307/nizhegorodskaya-1856303095.html

Бочкарев: с запуском БКЛ завершилось создание ТПУ "Нижегородская"

Бочкарев: с запуском БКЛ завершилось создание ТПУ "Нижегородская" - РИА Новости, 07.03.2023

Бочкарев: с запуском БКЛ завершилось создание ТПУ "Нижегородская"

С запуском Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве завершилось создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:00

2023-03-07T11:00

2023-03-07T11:00

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. С запуском Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве завершилось создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Основой самого большого ТПУ в Европе стала станция "Нижегородская" Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, наряду с одноименными станции Московского центрального кольца (МЦК), четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), который идет в том числе по Горьковскому направлению железных дорог, и остановки наземного транспорта", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Бочкарев уточнил, что также в составе ТПУ "Нижегородская" построено объединенное здание эксплуатационного персонала с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания. "На подземном уровне здания с атриумом расположен терминал №2, зона распределения пассажиропотоков, зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения. Из терминала №1 пассажиры смогут попасть в торговые галереи", - отметил он. Станция метро "Нижегородская", открытая в 2020 году, является кросс-платформенной для двух линий – Большой кольцевой и Некрасовской, и до полного запуска БКЛ функционировала в составе последней. Здесь расположены две островные платформы: между ними проходят пути Некрасовской линии, а по бокам – БКЛ. Основной композицией архитектурной отделки "Нижегородской" стал образ игры-конструктора – станцию поделили на части с помощью серого, желтого, оранжевого, зеленого и голубого цветов. Центральным арт-объектом ТПУ является 15-метровая стела "Московские кольца", символически изображающая два кольца московского рельсового транспорта – БКЛ и МЦК. Создание Большой кольцевой линии – крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В марте был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

https://realty.ria.ru/20230220/elektrodepo-1853154663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы