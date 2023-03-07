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Овчинский: столичная фабрика в 2022 году увеличила производство обуви - РИА Новости, 07.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:12 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/moskva-1856272297.html
Овчинский: столичная фабрика в 2022 году увеличила производство обуви
Овчинский: столичная фабрика в 2022 году увеличила производство обуви - РИА Новости, 07.03.2023
Овчинский: столичная фабрика в 2022 году увеличила производство обуви
Московская обувная фабрика "Парижская коммуна" по итогам 2022 года изготовила почти миллион пар обуви, что на четыре процента превысило показатель предыдущего... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:12
2023-03-07T08:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Московская обувная фабрика "Парижская коммуна" по итогам 2022 года изготовила почти миллион пар обуви, что на четыре процента превысило показатель предыдущего года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В прошлом году более 200 столичных предприятий произвели одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых в 6,6 раз больше, чем годом ранее. В частности, отметившая в прошлом году столетний юбилей фабрика "Парижская коммуна" увеличила объемы производства на 4%, изготовив 980 тысяч пар обуви. Наибольший рост объема производства отметили в сегменте детской обуви – до более 144 тысяч пар", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Уточняется также, что в 2022 году компания в полтора раза увеличила производство специальной обуви, используемой в силовых структурах.Фабрика "Парижская коммуна", основанная в 1922 году, сегодня официально считается одним из системообразующих предприятий страны. "За все время работы мы изготовили свыше 660 миллионов пар обуви. Также наши специалисты ежегодно разрабатывают более 700 моделей обуви. В последние годы нам удается производить до миллиона пар обуви, что почти в два раза больше, чем пять лет назад", – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Никитина.
https://ria.ru/20230225/avtomobili-1854239145.html
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экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: столичная фабрика в 2022 году увеличила производство обуви

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Московская обувная фабрика "Парижская коммуна" по итогам 2022 года изготовила почти миллион пар обуви, что на четыре процента превысило показатель предыдущего года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В прошлом году более 200 столичных предприятий произвели одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых в 6,6 раз больше, чем годом ранее. В частности, отметившая в прошлом году столетний юбилей фабрика "Парижская коммуна" увеличила объемы производства на 4%, изготовив 980 тысяч пар обуви. Наибольший рост объема производства отметили в сегменте детской обуви – до более 144 тысяч пар", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Уточняется также, что в 2022 году компания в полтора раза увеличила производство специальной обуви, используемой в силовых структурах.
Фабрика "Парижская коммуна", основанная в 1922 году, сегодня официально считается одним из системообразующих предприятий страны. "За все время работы мы изготовили свыше 660 миллионов пар обуви. Также наши специалисты ежегодно разрабатывают более 700 моделей обуви. В последние годы нам удается производить до миллиона пар обуви, что почти в два раза больше, чем пять лет назад", – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Никитина.
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