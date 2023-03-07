https://ria.ru/20230307/modernizatsiya-1856381499.html

В России одобрили 53 проекта модернизации коммунальной инфраструктуры

В России одобрили 53 проекта модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 07.03.2023

В России одобрили 53 проекта модернизации коммунальной инфраструктуры

В России одобрены 53 проекта модернизации коммунальной инфраструктуры по новой программе, реализация которой началась в регионах страны с 2023 года, сообщила... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:56

2023-03-07T13:56

2023-03-07T13:56

жкх

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В России одобрены 53 проекта модернизации коммунальной инфраструктуры по новой программе, реализация которой началась в регионах страны с 2023 года, сообщила пресс-служба Фонда развития территории (ФРТ). Новая программа модернизации должна позволить обновить около 100 объектов инфраструктуры и 8 тысяч километров коммунальных сетей. Планируется, что благодаря новому инструменту примерно 3 миллиона человек будут обеспечены качественными коммунальными услугами, указывается в сообщении ФРТ, являющегося оператором программы. "В рамках программы в стране ожидается достичь снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры более чем на 5% к 2025 году. На сегодняшний день президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрены 53 проекта региональных программ. Их общая стоимость составляет 107,91 миллиарда рублей, из которых поддержка за счет средств федерального бюджета – 68,75 миллиарда рублей", - приводятся в нем слова вице-премьера России Марата Хуснуллина. По словам чиновника, больше всего мероприятий запланировано в сфере водоснабжения. "Их выполнение позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 1 миллиона жителей. Также на рассмотрении комиссии находятся проекты еще 31 программы модернизации. Решение по этим проектам будет принято уже до 1 апреля 2023 года", - подчеркнул вице-премьер. Как указывается в сообщении ФРТ, наибольшее количество мероприятий будет выполнено в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской и Свердловской областях. Программа модернизации реализуется в соответствии с постановлением правительства России от 8 декабря 2022 года. По новому механизму регионы будут получать субсидии на обновление объектов и сетей коммунальной отрасли. Предполагается, что модернизация позволит сократить затраты на содержание коммунальных сетей, в том числе за счет снижения их аварийности и повышения энергоэффективности, сократить объемы загрязненных стоков, попадающих в водоемы, и повысить качество коммунальных услуг. Одобрение программы призвано запустить реализацию нового механизма господдержки развития регионов и инфраструктурного строительства в частности в рамках "инфраструктурного меню", отмечается в сообщении ФРТ.

https://ria.ru/20230214/onlayn-servis-1851875010.html

https://ria.ru/20230209/khusnullin-1850903982.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)