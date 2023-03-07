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В России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов - РИА Новости, 07.03.2023
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09:46 07.03.2023 (обновлено: 10:41 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/masterskie-1856285461.html
В России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов
В России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов - РИА Новости, 07.03.2023
В России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов
Российские силовики провели масштабную операцию и накрыли более двух десятков подпольных оружейных мастерских в разных регионах страны, сообщили в Центре... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:46
2023-03-07T10:41
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские силовики провели масштабную операцию и накрыли более двух десятков подпольных оружейных мастерских в разных регионах страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Операцию провела ФСБ совместно с МВД и Росгвардией.Обыски и следственные действия прошли в январе по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве и Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, в ДНР, Дагестане, Крыму, Коми, Северной Осетии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской и Еврейской автономной областях.Из незаконного оборота удалось изъять 118 единиц огнестрельного оружия: два пулемета ("Корд", РПД), 14 автоматов (АК-12, АК-103, ЛКС-74У, АК-74, АКМ, ЛКМС), три пистолета-пулемета ("Кедр", ППС), 28 винтовок, карабинов и ружей (Joseph, "Вепрь", ИЖ, "Мосина", СКС, Mauser, Magtech), 65 пистолетов и револьверов (АПС, "Наган", ПМ. ПСМ, ТТ, Beretta, Browning, Colt, Mauser, Walther, Smith&amp;Wesson), два подствольных гранатомета ГП-25, а также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната (РГД-5, РГД-33, Ф-1), 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 килограммов взрывчатки (порох, тротил), более 13 000 патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия.
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Ликвидация подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов. Видео ФСБ
Ликвидация подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов. Видео ФСБ
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов

ФСБ: в России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские силовики провели масштабную операцию и накрыли более двух десятков подпольных оружейных мастерских в разных регионах страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«
"Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <...> Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в сообщении.
Операцию провела ФСБ совместно с МВД и Росгвардией.
Обыски и следственные действия прошли в январе по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве и Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, в ДНР, Дагестане, Крыму, Коми, Северной Осетии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской и Еврейской автономной областях.
Из незаконного оборота удалось изъять 118 единиц огнестрельного оружия: два пулемета ("Корд", РПД), 14 автоматов (АК-12, АК-103, ЛКС-74У, АК-74, АКМ, ЛКМС), три пистолета-пулемета ("Кедр", ППС), 28 винтовок, карабинов и ружей (Joseph, "Вепрь", ИЖ, "Мосина", СКС, Mauser, Magtech), 65 пистолетов и револьверов (АПС, "Наган", ПМ. ПСМ, ТТ, Beretta, Browning, Colt, Mauser, Walther, Smith&Wesson), два подствольных гранатомета ГП-25, а также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната (РГД-5, РГД-33, Ф-1), 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 килограммов взрывчатки (порох, тротил), более 13 000 патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия.
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