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Стали известны имена лауреатов специальной премии главы Ямала в 2023 году - РИА Новости, 07.03.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:50 07.03.2023 (обновлено: 13:56 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/laureaty-1856379534.html
Стали известны имена лауреатов специальной премии главы Ямала в 2023 году
Стали известны имена лауреатов специальной премии главы Ямала в 2023 году - РИА Новости, 07.03.2023
Стали известны имена лауреатов специальной премии главы Ямала в 2023 году
Стали известны имена лауреатов специальной премии губернатора Ямала за успехи в создании, сохранении и продвижении культурных ценностей коренных малочисленных... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:50
2023-03-07T13:56
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
александр кулиш
ямал
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 7 мар – РИА Новости. Стали известны имена лауреатов специальной премии губернатора Ямала за успехи в создании, сохранении и продвижении культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора региона."Четверо лауреатов получат гранты в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Лучшими в номинации "За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера" признаны: знаток селькупской культуры Александр Кулиш и мастер народа ханты, собиратель фольклора Антонина Сязи. В номинации "Музыкальное искусство и исполнительское мастерство" лауреатом стал Валентин Вальгамов, артист, концертный исполнитель всех жанров. В номинации "За вклад в воспитание творческой молодежи" премию получила Елена Рыбина.Александр Кулиш – автор методических сборников, его статьи, опубликованы в журнале "Финноугория. Этнический комфорт". Антонина Сязи – лауреат специальной премии губернатора за сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в 2016 году, мастер фольклорного жанра, автор новой книги "Сборник сказок и рассказов" на собском говоре хантыйского языка с переводом на русский язык.Валентин Вальгамов – исполнитель песен на языках коренных малочисленных народов Севера. Елена Рыбина – соисполнитель проектов, направленных на сохранение национальной культуры: "Этношкола в городе", палаточно-экспедиционный лагерь "Энмам ават мувев" ("Берег детства"), театрализованной постановки "Эвет сойм – Девичий ручей", игрового фильма на хантыйском языке "Хон Юш. Путь от Оби".Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 12 конкурсных материалов кандидатов из шести муниципалитетов Ямала.Специальная премия губернатора в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов Севера присуждается на Ямале с 2003 года. Кандидатами на получение премий могут быть деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства. За годы проведения конкурса лауреатами премии стали 115 человек, отмечают власти.
https://ria.ru/20230301/konkurs-1855104727.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), александр кулиш, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Александр Кулиш, Ямал, Дмитрий Артюхов

Стали известны имена лауреатов специальной премии главы Ямала в 2023 году

CC BY 4.0 / Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Знаток селькупской культуры Александр Кулиш признан лучшим в номинации "За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера"
Знаток селькупской культуры Александр Кулиш признан лучшим в номинации За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
CC BY 4.0 / Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
Знаток селькупской культуры Александр Кулиш признан лучшим в номинации "За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера"
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САЛЕХАРД, 7 мар – РИА Новости. Стали известны имена лауреатов специальной премии губернатора Ямала за успехи в создании, сохранении и продвижении культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Четверо лауреатов получат гранты в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Лучшими в номинации "За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера" признаны: знаток селькупской культуры Александр Кулиш и мастер народа ханты, собиратель фольклора Антонина Сязи. В номинации "Музыкальное искусство и исполнительское мастерство" лауреатом стал Валентин Вальгамов, артист, концертный исполнитель всех жанров. В номинации "За вклад в воспитание творческой молодежи" премию получила Елена Рыбина.
Александр Кулиш – автор методических сборников, его статьи, опубликованы в журнале "Финноугория. Этнический комфорт". Антонина Сязи – лауреат специальной премии губернатора за сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в 2016 году, мастер фольклорного жанра, автор новой книги "Сборник сказок и рассказов" на собском говоре хантыйского языка с переводом на русский язык.
Валентин Вальгамов – исполнитель песен на языках коренных малочисленных народов Севера. Елена Рыбина – соисполнитель проектов, направленных на сохранение национальной культуры: "Этношкола в городе", палаточно-экспедиционный лагерь "Энмам ават мувев" ("Берег детства"), театрализованной постановки "Эвет сойм – Девичий ручей", игрового фильма на хантыйском языке "Хон Юш. Путь от Оби".
Конкурс в области фольклора и родных языков КМНС стартовал в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Конкурс в области фольклора и родных языков КМНС стартовал в ЯНАО
1 марта, 13:47
Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 12 конкурсных материалов кандидатов из шести муниципалитетов Ямала.
Специальная премия губернатора в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов Севера присуждается на Ямале с 2003 года. Кандидатами на получение премий могут быть деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства. За годы проведения конкурса лауреатами премии стали 115 человек, отмечают власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Александр КулишЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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