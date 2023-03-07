https://ria.ru/20230307/laureaty-1856379534.html

Стали известны имена лауреатов специальной премии главы Ямала в 2023 году

Стали известны имена лауреатов специальной премии главы Ямала в 2023 году - РИА Новости, 07.03.2023

Стали известны имена лауреатов специальной премии главы Ямала в 2023 году

Стали известны имена лауреатов специальной премии губернатора Ямала за успехи в создании, сохранении и продвижении культурных ценностей коренных малочисленных... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:50

2023-03-07T13:50

2023-03-07T13:56

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

александр кулиш

ямал

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 7 мар – РИА Новости. Стали известны имена лауреатов специальной премии губернатора Ямала за успехи в создании, сохранении и продвижении культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора региона."Четверо лауреатов получат гранты в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Лучшими в номинации "За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера" признаны: знаток селькупской культуры Александр Кулиш и мастер народа ханты, собиратель фольклора Антонина Сязи. В номинации "Музыкальное искусство и исполнительское мастерство" лауреатом стал Валентин Вальгамов, артист, концертный исполнитель всех жанров. В номинации "За вклад в воспитание творческой молодежи" премию получила Елена Рыбина.Александр Кулиш – автор методических сборников, его статьи, опубликованы в журнале "Финноугория. Этнический комфорт". Антонина Сязи – лауреат специальной премии губернатора за сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в 2016 году, мастер фольклорного жанра, автор новой книги "Сборник сказок и рассказов" на собском говоре хантыйского языка с переводом на русский язык.Валентин Вальгамов – исполнитель песен на языках коренных малочисленных народов Севера. Елена Рыбина – соисполнитель проектов, направленных на сохранение национальной культуры: "Этношкола в городе", палаточно-экспедиционный лагерь "Энмам ават мувев" ("Берег детства"), театрализованной постановки "Эвет сойм – Девичий ручей", игрового фильма на хантыйском языке "Хон Юш. Путь от Оби".Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 12 конкурсных материалов кандидатов из шести муниципалитетов Ямала.Специальная премия губернатора в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов Севера присуждается на Ямале с 2003 года. Кандидатами на получение премий могут быть деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства. За годы проведения конкурса лауреатами премии стали 115 человек, отмечают власти.

https://ria.ru/20230301/konkurs-1855104727.html

ямал

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямало-ненецкий автономный округ (янао), александр кулиш, ямал, дмитрий артюхов