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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/kupyansk-1856335453.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области
Взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:01
2023-03-07T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". "Обстрел Купянского района", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее во вторник по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области

Издание "Харьков Life" сообщило об обстрелах Купянского района и взрывах

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life".
"Обстрел Купянского района", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Ранее во вторник по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Эвакуация населения из Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
2 марта, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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