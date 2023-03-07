https://ria.ru/20230307/kupyansk-1856335453.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области
Взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:01
2023-03-07T12:01
2023-03-07T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". "Обстрел Купянского района", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее во вторник по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области
Издание "Харьков Life" сообщило об обстрелах Купянского района и взрывах