https://ria.ru/20230307/kupyansk-1856335453.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области - РИА Новости, 07.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области

Взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:01

2023-03-07T12:01

2023-03-07T12:01

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Харьков Life". "Обстрел Купянского района", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее во вторник по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр