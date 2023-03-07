https://ria.ru/20230307/konkurs-1856430139.html

Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды

Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды - РИА Новости, 07.03.2023

Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды

Стартовал онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды, сделанный своими руками, сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка, уточнив, что акция... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:56

2023-03-07T15:56

2023-03-07T15:56

московский зоопарк

москва

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стартовал онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды, сделанный своими руками, сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка, уточнив, что акция приурочена к международному дню этих животных, который отмечается 16 марта. Уточняется, что работы будут приниматься с 7 по 15 марта. Пять победителей смогут посетить Московский зоопарк бесплатно и увидеть панд своими глазами.

https://ria.ru/20230225/koshki-1854241038.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский зоопарк, москва, общество