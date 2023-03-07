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Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды - РИА Новости, 07.03.2023
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15:56 07.03.2023
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Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды
Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды - РИА Новости, 07.03.2023
Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды
Стартовал онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды, сделанный своими руками, сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка, уточнив, что акция... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:56
2023-03-07T15:56
московский зоопарк
москва
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стартовал онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды, сделанный своими руками, сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка, уточнив, что акция приурочена к международному дню этих животных, который отмечается 16 марта. Уточняется, что работы будут приниматься с 7 по 15 марта. Пять победителей смогут посетить Московский зоопарк бесплатно и увидеть панд своими глазами.
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московский зоопарк, москва, общество
Московский зоопарк, Москва, Общество
Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды

Московский зоопарк объявил конкурс костюмов панды, сделанных своими руками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стартовал онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды, сделанный своими руками, сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка, уточнив, что акция приурочена к международному дню этих животных, который отмечается 16 марта.
«
"Шестнадцатого марта отмечается Международный день панд. В честь наших дорогих Жуи и Диндин приглашаем вас принять участие в онлайн-конкурсе на самые интересные костюмы панд, сделанные своими руками", - говорится в публикации.
Уточняется, что работы будут приниматься с 7 по 15 марта. Пять победителей смогут посетить Московский зоопарк бесплатно и увидеть панд своими глазами.
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