Московский зоопарк объявил онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды
Московский зоопарк объявил конкурс костюмов панды, сделанных своими руками
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стартовал онлайн-конкурс на самый интересный костюм панды, сделанный своими руками, сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка, уточнив, что акция приурочена к международному дню этих животных, который отмечается 16 марта.
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"Шестнадцатого марта отмечается Международный день панд. В честь наших дорогих Жуи и Диндин приглашаем вас принять участие в онлайн-конкурсе на самые интересные костюмы панд, сделанные своими руками", - говорится в публикации.
Уточняется, что работы будут приниматься с 7 по 15 марта. Пять победителей смогут посетить Московский зоопарк бесплатно и увидеть панд своими глазами.