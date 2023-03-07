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В Харькове начали возвращать уличное освещение - РИА Новости, 07.03.2023
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14:48 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/kharkov-1856406459.html
В Харькове начали возвращать уличное освещение
В Харькове начали возвращать уличное освещение - РИА Новости, 07.03.2023
В Харькове начали возвращать уличное освещение
В Харькове начали возвращать уличное освещение, принято решение подсвечивать наиболее загруженные дороги города, сообщил во вторник мэр Игорь Терехов. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:48
2023-03-07T14:48
в мире
харьков
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Харькове начали возвращать уличное освещение, принято решение подсвечивать наиболее загруженные дороги города, сообщил во вторник мэр Игорь Терехов. "Днем я провел успешные переговоры лицами, ответственными за безопасность. Мы договорились, что начнем подсвечивать магистрали и другие наиболее загруженные автомобильные дороги. Сегодня уличные фонари будут работать с 18.00 (19.00 мск) до 19.30 (20.30 мск) в тестовом режиме", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Терехов, время работы уличного освещения будет постепенно увеличиваться. Мэр Харькова выразил надежду, что решение о возвращении уличного освещения улучшит ситуацию на дорогах. В ноябре 2022 года Терехов заявлял, что в Харькове резко увеличилось количество ДТП из-за отсутствия освещения на улице. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что ограничения в подаче электроснабжения потребителям на Украине отсутствуют.
https://ria.ru/20230228/ulitsy-1854914502.html
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в мире, харьков, украина, укрэнерго
В мире, Харьков, Украина, Укрэнерго
В Харькове начали возвращать уличное освещение

Мэр Терехов: в Харькове начали возвращать уличное освещение, будут подсвечиваться дороги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Харькове начали возвращать уличное освещение, принято решение подсвечивать наиболее загруженные дороги города, сообщил во вторник мэр Игорь Терехов.
"Днем я провел успешные переговоры лицами, ответственными за безопасность. Мы договорились, что начнем подсвечивать магистрали и другие наиболее загруженные автомобильные дороги. Сегодня уличные фонари будут работать с 18.00 (19.00 мск) до 19.30 (20.30 мск) в тестовом режиме", - написал он в своем Telegram-канале.
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Как отметил Терехов, время работы уличного освещения будет постепенно увеличиваться. Мэр Харькова выразил надежду, что решение о возвращении уличного освещения улучшит ситуацию на дорогах.
В ноябре 2022 года Терехов заявлял, что в Харькове резко увеличилось количество ДТП из-за отсутствия освещения на улице.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что ограничения в подаче электроснабжения потребителям на Украине отсутствуют.
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В миреХарьковУкраинаУкрэнерго
 
 
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