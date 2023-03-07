https://ria.ru/20230307/kapremont-1856441478.html

В Тверской области проведут капитальный ремонт домов культуры

В Тверской области проведут капитальный ремонт домов культуры - РИА Новости, 07.03.2023

В Тверской области проведут капитальный ремонт домов культуры

В Тверской области проведут капитальный ремонт домов культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:32

2023-03-07T16:32

2023-03-07T16:32

тверская область

игорь руденя

тверская область

капремонт

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ТВЕРЬ, 7 мар - РИА Новости. В Тверской области проведут капитальный ремонт домов культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.В рамках национального проекта "Культура" будет проведен капитальный ремонт домов культуры и музеев, приобретены инструменты и оборудование для детских школ искусств, закуплены специализированные автомобили с модульной сценой и оборудованием для проведения культурно-массовых мероприятий."Мы благодарим министерство культуры Российской Федерации, которое выделило финансирование на проведение данной работы. Мы ежегодно добавляем свои средства для улучшения инфраструктуры сферы культуры, потому что в каждом районе каждое здание уникально, к нему нужно подбирать индивидуальные решения и проекты", - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.Принято решение о предоставлении по нацпроекту в 2023 году поддержки на развитие сети учреждений культурно-досугового типа. В ДК поселка Бологово Андреапольского округа проведут капитальный ремонт входной группы и зрительного зала, в Горицком СДК Кимрского округа и Фировском районном Доме культуры – капитальный ремонт кровли, в ДК деревни Василево Калязинского района обновят фасад, а в Пожинском СДК – кровлю, внутренние помещения и фасад.Также выделены средства на реконструкцию кровли Максатихинского краеведческого музея.Кроме того, принято решение о приобретении для Домов культуры Андреапольского и Вышневолоцкого округов специализированного автотранспорта для обслуживания сельского населения.

https://ria.ru/20221221/kapremont-1840247154.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, капремонт