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Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах - РИА Новости, 07.03.2023
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19:26 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/inoagenty-1856488952.html
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах - РИА Новости, 07.03.2023
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах
Парламент Грузии во вторник большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции, кадры заседания... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:26
2023-03-07T19:26
иноагенты
в мире
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Парламент Грузии во вторник большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции, кадры заседания законодательного органа транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. Законопроект поддержали 76 депутатов. "Семьдесят шесть депутатов - за, 13 - против",- заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на пленарном заседании. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект отдаляет страну от Евросоюза. У здания парламента во вторник проходят акции протеста.
https://ria.ru/20230306/gruziya-1856068030.html
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иноагенты, в мире, грузия, саломе зурабишвили
иноагенты, В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иноагентах

© Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Sputnik / Stringer
Парламент Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Парламент Грузии во вторник большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции, кадры заседания законодательного органа транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.
Законопроект поддержали 76 депутатов. "Семьдесят шесть депутатов - за, 13 - против",- заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на пленарном заседании.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.
Оппозиционеры считают, что законопроект отдаляет страну от Евросоюза. У здания парламента во вторник проходят акции протеста.
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иноагентыВ миреГрузияСаломе Зурабишвили
 
 
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