https://ria.ru/20230307/gruziya-1856493164.html
Против протестующих перед парламентом Грузии применили слезоточивый газ
Против протестующих перед парламентом Грузии применили слезоточивый газ - РИА Новости, 07.03.2023
Против протестующих перед парламентом Грузии применили слезоточивый газ
Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга перед грузинским парламентом, где собравшиеся выступают против законопроекта об иностранных агентах,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:57
2023-03-07T19:57
2023-03-07T21:41
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 7 мар — РИА Новости. Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга перед грузинским парламентом, где собравшиеся выступают против законопроекта об иностранных агентах, сообщил корреспондент РИА Новости.Акция проходит в четырех локациях на прилегающей к зданию территории. Несколько десятков спецназовцев пытаются вытеснить митингующих. Рядом со зданием стоит машина, оборудованная водометом. Также слышны предупредительные сигналы.Позднее полицейские применили против митингующих водомет. Как сообщила телекомпания "Рустави 2", силовики также используют слезоточивый газ. По данным МВД, в результате столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Повреждения получили полицейская техника и оборудование.В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в США и сейчас готовит обращение к населению в связи с протестами.Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
https://ria.ru/20230302/inoagenty-1855425825.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Митинг в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах
LIVE: Митинг в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах
2023-03-07T19:57
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PT272M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тбилиси, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Тбилиси, Грузия, Саломе Зурабишвили
Против протестующих перед парламентом Грузии применили слезоточивый газ
В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ для разгона акции перед парламентом Грузии
ТБИЛИСИ, 7 мар — РИА Новости. Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга перед грузинским парламентом, где собравшиеся выступают против законопроекта об иностранных агентах, сообщил корреспондент РИА Новости.
Акция проходит в четырех локациях на прилегающей к зданию территории. Несколько десятков спецназовцев пытаются вытеснить митингующих. Рядом со зданием стоит машина, оборудованная водометом. Также слышны предупредительные сигналы.
Позднее полицейские применили против митингующих водомет. Как сообщила телекомпания "Рустави 2"
, силовики также используют слезоточивый газ. По данным МВД, в результате столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Повреждения получили полицейская техника и оборудование.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в США и сейчас готовит обращение к населению в связи с протестами.
В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законопроекта об иноагентах
Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили
наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
Разворот на Восток. Грузия готова порвать с Евросоюзом