https://ria.ru/20230307/gruziya-1856493164.html

Против протестующих перед парламентом Грузии применили слезоточивый газ

Против протестующих перед парламентом Грузии применили слезоточивый газ - РИА Новости, 07.03.2023

Против протестующих перед парламентом Грузии применили слезоточивый газ

Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга перед грузинским парламентом, где собравшиеся выступают против законопроекта об иностранных агентах,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:57

2023-03-07T19:57

2023-03-07T21:41

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 7 мар — РИА Новости. Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга перед грузинским парламентом, где собравшиеся выступают против законопроекта об иностранных агентах, сообщил корреспондент РИА Новости.Акция проходит в четырех локациях на прилегающей к зданию территории. Несколько десятков спецназовцев пытаются вытеснить митингующих. Рядом со зданием стоит машина, оборудованная водометом. Также слышны предупредительные сигналы.Позднее полицейские применили против митингующих водомет. Как сообщила телекомпания "Рустави 2", силовики также используют слезоточивый газ. По данным МВД, в результате столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Повреждения получили полицейская техника и оборудование.В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в США и сейчас готовит обращение к населению в связи с протестами.Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.

https://ria.ru/20230302/inoagenty-1855425825.html

https://ria.ru/20230226/gruziya-1853770837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Митинг в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах LIVE: Митинг в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах 2023-03-07T19:57 true PT272M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тбилиси, грузия, саломе зурабишвили